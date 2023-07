Volvo EX90 loopt vertraging op

Een tegenslag voor Volvo: de EX90 gaat later in productie dan gepland. De software voor de Lidarsystemen speelt de Zweden parten.

De geheel elektrische Volvo EX90 is al even te bestellen, maar wordt volgend jaar pas geleverd. Dat is op zich geen nieuws, maar dat het pas in het vierde kwartaal van 2024 wordt, is dat wel.

CEO Jim Rowan gaf de vertraging volgens Autonews donderdag aan bij de presentatie van de laatste cijfers. AutoWeek verneemt via een dealer dat het concreet betekent dat er geen Volvo's EX90 van 'modeljaar 2024' zullen worden gebouwd. Wel moeten er auto's in 2024 worden afgeleverd, maar dan hebben we het wel over het vierde kwartaal. De productie van de eerste exemplaren voor ons land start volgens de huidige planning in augustus, waarna de eerste Nederlandse kopers zes weken later kunnen instappen. Reken dus maar op oktober, als je al besteld hebt tenminste. Wie nu bestelt, komt uiteraard ook wat later aan de beurt, al moet de auto dan alsnog in 2024 op kenteken gaan.

CEO Rowan verklaarde dat de integratie van de software die nodig is voor de Lidar-technologie van de Volvo EX90 meer tijd kost. "We willen er zeker van zijn dat de eerste keer dat we Lidar in ons veiligheidspakket aanbieden, het ook werkt zoals het hoort", aldus Rowan. De dealer maakt het nog iets concreter: 'ze willen voorkomen dat de EX90 een soort XC90 2.0 wordt'. Daarmee doelt men op de problemen die de plug-inhybride XC90 T8 aanvankelijk had, problemen die hem zelfs de titel 'minst betrouwbare auto' opleverden. De EX90 lijkt net niet af, en Volvo heeft hem graag wél helemaal klaar als klanten ermee op stap gaan. Een alleszins redelijk standpunt, uiteraard.

De marktintroductie van de Volvo EX90 duurt nu dus vermoedelijk nog ruim een jaar. Bestellen kan al wel en onlangs voegde Volvo nog een nieuwe Single Motor-versie toe aan de bestellijst. Die brengt de vanafprijs van de elektrische EX90 op €83.495.

EX30

Wie de EX90 wat te groot en/of duur vindt, is trouwens eerder aan de beurt bij Volvo. De kleinere EX30 is kennelijk al wél af, wat wellicht alles te maken heeft met het feit dat deze auto geen Lidar heeft. De eerste EX30's moeten in februari 2024 aan klanten worden afgeleverd, wie nu bestelt krijgt 'm naar verwachting in maart.