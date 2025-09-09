Ga naar de inhoud
Volvo-baas: 'Nieuwe orde op komst, merken gaan sneuvelen'

Joas van Wingerden

Er komen roerige tijden aan voor de auto-industrie in Europa, zo verwacht Volvo-topman Hakan Samuelsson. Volgens de Zweed wacht er een flinke 'herstructurering' van de industrie.

Al jaren maken veel Europese autofabrikanten zich zorgen over welke kant het op gaat met de transitie naar elektrisch rijden en met de toenemende concurrentie uit China. Zo af en toe klinken er om die twee redenen noodkreten uit de industrie. Volvo-baas Hakan Samuelsson doet nu ook een duit in het zakje. Volgens hem wacht er een nieuwe orde. Een nieuw tijdperk, met nieuwe topnamen.

"De industrie wordt elektrisch, dat is niet meer te voorkomen. Het kan in sommige regio's weliswaar wat langer duren, maar de koers is gezet. Er komen nieuwe dominante spelers, zoals Ford, GM, Toyota en Volkswagen dat waren in de oude wereld. In de nieuwe wereld zijn er twee of drie heel sterke Chinese merken. Die maken het lastiger voor de oude merken en dat zal een herstructurering teweegbrengen. Sommige bedrijven passen zich aan en overleven, andere niet," zo tekent Automotive News op.

Vanzelfsprekend verwacht Samuelsson dat 'zijn' Volvo bij de overlevers zit. Wel ziet hij uitdagingen voor de Zweedse autobouwer: "Eén gebied dat erg moeilijk en uitdagend is, maar waar ik optimistisch over ben, is het realiseren van een wereldwijde architectuur voor toekomstige auto's: volledig elektrische auto's en elektrische auto's met back-up-motoren. Dat moet gebeuren in één wereldwijde architectuur, met een betere kostenpositie. Tegelijkertijd moeten regionale modellen mogelijk zijn. Dat is iets wat maar heel weinig of geen van onze concurrenten bereikt hebben, maar ik denk dat wij dat samen met Geely kunnen."

Volvo

