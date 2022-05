Volvo 440 (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Niet iedereen zal het begrijpen, maar hier op de redactie hebben we nogal een zwak voor basisversies van doodnormale auto's. Deze uiterst 'kale' Volvo 440 wekt dan ook de nodige warme gevoelens op, zeker omdat het bijzonder is dat hij er nog is.

Hoewel de Volvo 440 in zijn tijd behoorlijk populair was, is het een dikke pluim waard dat dit zeer basale exemplaar er na al die jaren nog steeds is. Het hele plaatje klopt, met zijn witte koets, eenvoudige zwarte bumpers en de bescheiden wieldoppen. In het interieur is ook al eenvoud wat de klok slaat. Zo heb je uiteraard raamslingers en kun je niet eens een cassette afspelen in deze 440. Je staart aan tegen een autoradio die in de jaren 70 niet had misstaan. Een toerenteller? Nee hoor. Links in het instrumentarium zit gewoon nog een extra klokje voor als het exemplaar in de middenconsole dienst weigert. De stoelbekleding is verder weliswaar weinig inspirerend, maar wel erg netjes. Dat geldt overigens voor het hele interieur, want dat lijkt er op basis van deze foto's nog piekfijn bij te staan. Een weerspiegeling van de onberispelijke staat van de buitenkant van de 440.

In de ook nog aardig fris ogende motorruimte tref je een 90 pk sterke 1.8 en daarmee is het qua motorisering dan weer niet de meest basale Volvo 440 die je destijds kon krijgen. Je had immers lager in het aanbod ook nog de van Renault afkomstige 1.7 met carburateur die Volvo ook in de 340 lepelde én een 1.6-injectiemotor. De 1.8 in dit exemplaar heeft bovendien nog niet bijster veel ervaring. 170.000 km staat er op het klokje en dat is gezien zijn leeftijd zeer bescheiden. De tweede eigenaar van deze 440 reed er van 1997 tot vorig jaar mee en heeft het duidelijk rustig aan gedaan.

Dat een auto zo lang bij één eigenaar is, is meestal een goed teken. We krijgen de indruk dat hier dan ook een 440 staat zoals je die niet snel meer tegen zult komen. Bovendien voor een uiterst schappelijk prijsje: €1.395 vraagt de aanbieder ervoor. Misschien is het een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg om iemand te vinden die hier helemaal enthousiast van wordt, maar toch zijn wij ervan overtuigd dat een liefhebber zijn slag zal slaan.