Volvo 345 (1980) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Volvo 300-serie en Nederland zijn natuurlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Toch lijkt het erop dat dit exemplaar pas sinds kort onze wegen iets leuker maakt. Hij is in ieder geval niet te missen met zo'n bijzonder kleurtje.

Vanwege het ooit zo forse aantal Volvo's 300-serie dat onze wegen rijk was, is het zeker geen onbekende in deze rubriek. Al twee keer stonden we stil bij een 343, eentje uit 1976 en een exemplaar uit 1979. Ook kwam er al een keer een gefacelifte en dus 340 genaamde driedeurs voorbij. Dankzij René Annevelink kunnen we nu een 345 aan het rijtje toevoegen. René, bedankt voor de foto's!

Van de reeds behandelde pre-facelift Volvo's 300-serie is dit op het oog toch wel de netste. In ieder geval de opvallendste. Daar zorgt het zalmroze kleurtje wel voor. Hij staat bovendien nog op keurige originele stalen wielen. Laat je niet misleiden door het 'DL' op de achterklep: deze heeft gewoon de 1.4 Cléon-Fonte-benzinemotor in de neus liggen en geen dieselmotor. DL was de uitvoering, die stond in 1980 halverwege op de prijslijst, onder de GL en boven de Luxe.

Hoewel deze 345 natuurlijk zijn leven begon in Nederland - Volvo liet de 'Daf-erfenis' in Born bouwen - lijkt het erop dat dit exemplaar pas sinds kort terug is in Nederland. In mei van dit jaar werd de 345 op zijn huidige kenteken gezet, volgens de AutoWeek kentekencheck omdat de auto toen is geïmporteerd. Welkom terug!