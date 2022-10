Volvo 340 (1984) - In het Wild

We hebben weer eens een Volvo 340 op het podium staan in 'In het Wild'. Voor het eerst een sedan, die om meerdere redenen de perfecte belichaming is van andere tijden.

Er zijn veel zaken aan deze Volvo 340 die behoorlijk duidelijk maken dat er veel veranderd is sinds-ie werd gebouwd. Om te beginnen is het een compacte sedan, een autosoort die je in ons deel van de wereld amper nog treft in de showrooms. Verder werd deze Volvo in Nederland gebouwd. De laatste Nederlandse Volvo was de S40/V40, die tot 2004 van de band rolde in Born, ook alweer even geleden dus. Tenslotte ligt er een Renault-motor in, dat kun je je ook al heel lang niet meer voorstellen bij een Volvo.

De 340 was dan ook één van de meest 'aparte' Volvo's ooit als je kijkt naar zijn ontstaansgeschiedenis. Hij kwam namelijk voort uit het P900-project van Daf, dat had moeten leiden tot de opvolger van de Daf 77. Uiteindelijk nam Volvo de boel over en bracht - kort gezegd - de auto onder eigen naam uit. Volgens sommige Volvo-adepten is de 340 al met al niet echt een Volvo, maar ach, dat mag de pret niet drukken.

De 340 (en 360) was jarenlang een vertrouwd gezicht in het Nederlandse straatbeeld, dus is het leuk om er weer eens eentje te zien. Zo vaak kom je ze immers niet meer tegen. Zeker zo'n sedanversie is zeldzaam geworden. AutoWeek-forumlid Johan82 spotte 'm en plaatste deze foto's in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic.

De 38-jarige 340 lijkt er nog heel behoorlijk bij te staan en de dikkere wieltjes en de elandsticker doen ons vermoeden dat er ergens in zijn bestaan een liefhebber mee aan de slag is geweest om 'm wat op te fleuren. Een liefhebbersauto is het dan ook al een tijdje. Je moet namelijk wel een zwak voor zo'n 340 hebben om er tegenwoordig nog mee op pad te gaan, want nieuw was het al geen heel toonaangevende auto en tegenwoordig is zo'n 340 ronduit archaïsch. Leuk dus om te zien dat er begin dit jaar iemand voor is gevallen en 'm kocht, al is hopelijk de liefde niet van zulke korte duur als bij de vorige eigenaren. In de afgelopen zes jaar is-ie namelijk vijf keer van eigenaar gewisseld. Zijn eerste baasjes waren wat trouwer: tot 1999 vertoefde de 340 voor zover we kunnen nagaan bij degene die 'm in 1984 nieuw kocht en daarna is-ie tot 2017 bij de tweede eigenaar gebleven.