In het Wild: Volvo 340 (1984)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Volvo 340 behoeft voor de 25-plussers onder ons waarschijnlijk geen introductie, maar toch frissen we je geheugen even op. De 340 was de facelift van de in 1976 geïntroduceerde Volvo 343 (en de latere vijfdeurs, 345). De 343 was op zijn beurt de auto die nog onder Daf als 77 had moeten verschijnen, net wat hoger in het gamma dan de 66. Nog voordat Volvo de boel overnam, had Daf al schetsen voor een die auto klaarliggen. Jawel, het ontwerp van de 343 (en dus in grote lijnen ook de 340/360) stamt nog uit het Daf-tijdperk. Het komt zelfs van de hand van de Nederlander John de Vries. Uiteraard werden de basisvormen overgoten met een flinke laag Volvo-saus en wat dat betreft paste de 343 en later de 340 dan ook prima naast z'n grotere Zweedse broers.

Het was niet alleen de voorgeschiedenis van de 340 die in Nederland lag, de auto werd hier zelfs gebouwd. Daf bouwde de auto's in Born bij wat nu VDL Nedcar is en daar rolde ook de 300-serie van de band. In 1984 kwam dit exemplaar (gefotografeerd door een AutoWeek-lezer) er naar buiten rijden en hij is altijd lekker dicht bij huis gebleven. Niet bij één baasje, want sinds 2018 is deze als GL-uitgevoerde 340 met de 72 pk sterke 1.4 Renault-motor bij z'n vijfde eigenaar. Er wordt ogenschijnlijk nog altijd met zorg mee omgegaan. Dat zien we graag! Inmiddels is dit toch een stukje 'Nederlandse' autohistorie waar je flink langer naar moet zoeken dan een jaar of tien/twintig geleden.