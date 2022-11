Volvo 340 (1990) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een droomauto zal de Volvo 340 voor maar weinig mensen geweest zijn, maar anno 2022 kunnen we ons voorstellen dat-ie bij sommigen (al is het al om nostalgische redenen) het hart wel wat sneller doet kloppen. De 340 was toch een beetje 'onze' Volvo. Ontstaan uit een prototype van Daf en gebouwd in het Limburgse Born. In zijn jonge jaren is de 300-serie weliswaar wat verguisd, het was immers niet de meest inspirerende, vlotte of fijn rijdende auto van zijn tijd, later is er echter toch nog wat liefhebberij voor ontstaan. Reken maar dat degenen die 'm koesteren op het puntje van hun stoel gaan zitten voor dit exemplaar.

We hebben hier namelijk een 340 voor je die in zijn 32-jarige bestaan wel érg weinig van de wereld gezien heeft. Er staat net geen 30.000 km op de teller (NAP) en dat kunnen we gerust absurd weinig noemen. De 340 reed gemiddeld nog geen 1.000 km per jaar. Niet zelden werden ze gekocht door mensen van een wat hogere leeftijd en het kan haast niet anders of dat is hier ook gebeurd. Dat het er eentje met automaat is, sterkt dat vermoeden. De eerste eigenaar heeft 'm tot 2002 gehad en waarschijnlijk is in die twaalf jaar het gros van de kilometers onder zijn wielen doorgegaan. Sindsdien is de 340 immers enkel in het bezit van autobedrijven geweest, waarschijnlijk is de auto dus twintig jaar lang ergens gestald. Afgelopen zomer besloot men echter dat het tijd was om de 340 toch weer eens de straat op te brengen en werd er een verkoopbordje aan gehangen. Je kunt haast spreken van een soort schuurvondst.

Zo lang stilstaan is doorgaans niet echt bevorderlijk voor een auto, maar de 340 is van een kersverse apk voorzien en verkeert volgens de aanbieder in een zeer goede staat. Hij lijkt er in elk geval optisch keurig bij te staan. Het kan geen kwaad om even na te gaan wat er eventueel recent aan onderhoud in gestoken, want na zo'n lange siësta moet de auto wel even flink nagelopen zijn. Als het allemaal netjes in orde is, heb je voor zo'n € 4.000 een mogelijk zo goed als nieuwe 340 voor de deur staan. Wel een bijzonder basale overigens, hij heeft niet eens een radio. Er eentje inbouwen is wel te adviseren, want zeker met CVT gaat het geluid in zo'n 340 je snel tegenstaan.