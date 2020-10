Volkswagen ID5 klaar voor 2021

De Volkswagen Group oefent maar wat graag wat druk uit op zijn SUV's. In letterlijke zin. Het concern drukt plat wat er plat te drukken valt en dus is het geen verrassing dat ook de elektrische Volkswagen ID4 een broertje met een sportiever ogende daklijn naast zich krijgt. Voor het eerst in beeld: de Volkswagen ID5!

Wie niet warm loopt voor SUV's en cross-overs heeft ongetwijfeld ook niets met de nieuwste trend in SUV-land: coupé-SUV's. Hoewel SsangYong jaren geleden enigszins werd uitgelachen om de Actyon met zijn sterk aflopende daklijn en markante voor- en achterzijde, zijn 'coupéversies' van SUV's inmiddels steeds normalere verschijningen. Mercedes-Benz heeft Coupé-smaken van de GLC en GLE, BMW heeft voor de X4 en X6 op het dak van de X3 en X5 gezeten en zelfs een merk als Porsche doet met de Cayenne Coupé vrolijk mee met de platdruktrend. Skoda heeft in China een coupéversie van de Kodiaq op de menukaart staan en Volkswagen verkoopt in dat land al de Teramont X en Tayron X, maar in Europa zijn coupé-SUV's van de Volkswagen Group verder nagenoeg onbekend. Dat gaat snel veranderen. De Skoda Enyaq krijgt een coupébroer en ook de recent onthulde Volkswagen ID4 krijgt gezelschap van een model met een sterker aflopende daklijn. Die laatste is nu voor het eerst voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen.

In een conference call bevestigde Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter onlangs aan AutoWeek dat het merk zijn ID-familie, die nu uit de ID3 en ID4 bestaat, volgend jaar uitbreidt met de ID5. Inderdaad, een coupéversie van de ID4. Volkswagen lijkt in korte tijd een passie voor gekke stickervelletjes te hebben ontwikkeld. Zo deed het merk onlangs zijn best om de op stapel staande ID6, een zevenzitsversie van de ID4 met drie zitrijen, vermomd als Peugeot 5008 de weg op te sturen en ook voor het camouflagewerk van de ID5 heeft Volkswagen zijn lolbroek aangetrokken. Hoewel het model overduidelijk als Volkswagen is te herkennen, heeft het merk de ID5 een Kia Stonic-achtig snuitje gegeven.

Naar verluidt heeft Volkswagen sportieve GTX-uitmonsteringen van zowel de ID4 als ID5 in het vat zitten. De auto op deze foto's zou zomaar de ID5 GTX kunnen zijn. Onderaan de achterbumper nemen we namelijk twee openingen waar, die de suggestie wekken dat hier de uitstroomopeningen van het uitlaatsysteem zijn gehuisvest. Dat heeft de reeds bekende ID4 niet. Daarbij zien we onderaan de achterruit een achterspoiler, al is het mogelijk dat dat designelement niet puur is voorbehouden aan de sportieve GTX-uitvoering. De ID5 staat volgend jaar bij dealers.