Volkswagens kerstgroet laat nieuwe concept doorschemeren

Onze eigen brievenbus bleef jammer genoeg leeg, maar we hebben het geluk dat Autocar een deel van de kerstkaart publiceerde. Vorig jaar deed de Britse VW-afdeling hetzelfde kunstje en schemerde de ID.Buggy door nog voordat Volkswagen met een woord over de auto had gerept. Nu is het de beurt aan het nieuwe instapmodel van de ID-reeks. Autocar werkt met ID.Entry als werknaam. Het gaat overduidelijk nog om een concept-car, want de deuren lijken nog in Wolfsburg te liggen en onder de voorruit zit ook een onwaarschijnlijke open gleuf.

Qua formaat moeten we op de Polo mikken. De achterlichtenbalk loopt in één geheel over de achterkant. Volgens Autocar komt de concept-car in de tweede helft van 2020, waarna in 2022 het productiemodel volgt. Het MEB-platform geldt uiteraard als nieuwe basis en naar verluidt verschijnen er soortgelijke modellen van Skoda en Seat in de showroom. De actieradius zou naar verluidt rond de 200 tot 250 kilometer liggen.