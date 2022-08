Volkswagen Up - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

In deze rubriek komen doorgaans alleen auto's langs die pas op de markt zijn. Dat gaat in dit geval niet op, want de Volkswagen Up is inmiddels alweer dik tien jaar onder ons . Toch is Volkswagens kleinste interessant genoeg om nog eens door de configurator te halen, met name door het enorme prijsverschil met een aantal jaar terug. Loont het vandaag de dag nog om een nieuwe Up te bestellen?

Volkswagen Up 1.0 MPI

€17.890

Bijna 18 mille. Dat is het bedrag dat je tegenwoordig voor de naamloze basisuitvoering van de Up moet neertellen. In dat geval krijg je de welbekende 1.0 MPI onder de kap, die nu wel 65 pk in plaats van 60 pk heeft. De vorige keer dat de Volkswagen Up te gast was in deze rubriek, stond hij nog voor minimaal €11.750 op de prijslijst. Bij de introductie van de Up in 2011 was de basisprijs zelfs €8.490. Kortom, de vanafprijs van de Up is in tien jaar tijd ruim verdubbeld.

Zo hard als de prijs van de Up steeg, zo hard daalde het aantal uitvoeringen op de prijslijst. Om te beginnen is de driedeurs niet langer leverbaar. Verder levert Volkswagen de Up naast de naamloze basisversie alleen nog als sportiever uitgedoste R-Line. Wil je wat meer power dan de 65 pk van de 1.0 MPI? Dan moet je meteen een flinke sprong maken naar de Up GTI, die een vanafprijs heeft van €24.090. Voorheen zat daar nog een stap tussen in de vorm van de Up 1.0 TSI, maar die motorisering moest het veld ruimen.

Meegespoten

Hoewel ledverlichting tegenwoordig bij basismodellen vaak al de norm is, doet de Up daar niet aan mee. Volkswagens kleinste heeft wél led-dagrijverlichting, maar het dimlicht is halogeen. Ook de 14-inch stalen wielen met wieldoppen waar de Up op staat, zijn behoorlijk basic. Wel geeft Volkswagen de instap-Up meegespoten spiegels en deurgrepen. Voorheen waren deze zaken nog uitgevoerd in zwart kunststof. De standaardkleur voor de Up is het getoonde 'Teal Blue', voor iedere andere kleur betaal je een meerprijs. Voor unilak ben je €180 kwijt, metallic lak kost €580 tot €720.

Opties als parkeersensoren en keyless entry krijg je er niet bij voor de basisprijs, wel heeft de Up standaard centrale vergrendeling met een afstandsbediening. De lichten en ruitenwissers moet je zelf inschakelen en ook moet je de spiegels handmatig verstellen. Gelukkig vereist het openen van de voorste zijruiten nauwelijks inspanning, want die zijn elektrisch bedienbaar. De achterste zijruiten moet je handmatig uitklappen voor wat frisse lucht.

Radio en airco

Over frisse lucht gesproken, airconditioning is tegenwoordig standaard op de Up. Dat was voorheen nog niet het geval. Ook voor een radio moest je eerder bijbetalen, maar die zit er nu ook standaard in. Dat is dan ook meteen het meest uitgebreide systeem dat Volkswagen voor de Up biedt, met Bluetooth en smartphone-integratie. Je telefoon kun je kwijt in het houdertje bovenop het dashboard en via een app kun je bepaalde voertuiggegevens inzien en gebruik maken van navigatie. De grootte van het 'infotainmentscherm' wordt dus bepaald door het type telefoon dat je bezit.

Verder is het aan boord van de Up vooral zwart. De stoelen zijn bekleed met zwart stof en enkele zilverkleurige accentlijstjes en knoppen vormen een welkome afwisseling op het verder zwarte dashboard. Het stuurwiel is bekleed met kunststof en alleen in hoogte verstelbaar. Dat laatste geldt ook voor de bestuurdersstoel. Qua veiligheidssystemen heeft de Up een remassistent en Lane Assist aan boord.

Wil je meer luxe, dan kun je allereerst kiezen uit drie pakketten. Bij het Comfort Pakket krijg je voor een meerprijs van €770 een regen- en lichtsensor, cruisecontrol, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera en automatische airco. Als je alleen de regen- en lichtsensor wilt, kun je voor €160 ook kiezen voor het Licht & Zicht Pakket. Het derde pakket is het Winterpakket à €440, met daarin verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels en mistlampen vóór met bochtverlichting. Vink al deze opties aan en je blijft nog onder de grens van 20 mille. Als je gaat voor de Up als R-line, dan ga je met een vanafprijs van €20.640 die grens meteen over. Dan krijg je wel 16-inch lichtmetaal, een R-Line voorbumper, een sportonderstel, getint glas achter, bochtverlichting en een regensensor.

De moeite waard?

Ten opzichte van de vorige keer kreeg de Up er als basisversie wat uitrusting bij. De huidige basisversie is goed te vergelijken met wat voorheen de Move Up was, die stond voor €13.190 op de prijslijst en dan had je nog geen airconditioning. Die kon je wel bijbestellen voor €612. Met min of meer dezelfde uitrusting blijft er echter nog steeds een prijsverschil van 5 mille overeind. Die fors gestegen prijzen zijn helaas het lot van het A-segment. Kijken we naar de concurrentie, dan stap je bijvoorbeeld voor €16.950 in een Toyota Aygo X. Dan heb je geen radio, maar wel adaptieve cruisecontrol. Ook de Kia Picanto is met een basisprijs van €16.495 een aardig dure jongen geworden, de Hyundai i10 is met €15.195 wel een slag goedkoper.

De forse prijsstijging geldt dus niet alleen voor Volkswagen, maar gaat op voor het gehele A-segment. De Volkswagen Up is vandaag de dag dus nog steeds best een prima deal, al rij je dan wel rond in een auto die in de basis ruim tien jaar oud is en die in zijn huidige gefacelifte vorm ook al aardig wat jaartjes meegaat.