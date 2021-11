Up, Citigo en Mii tien jaar: wat brengt de toekomst?

De Volkswagen Group-drieling Volkswagen Up, Skoda Citigo en Seat Mii werd alweer tien jaar geleden geïntroduceerd. Vooralsnog laat een vervolg op zich wachten. Kunnen we prima zonder, of zou een nieuw hoofdstuk een verstandige zet zijn?

In het najaar van 2011 maakten we kennis met drie kleintjes: de Volkswagen Up, Skoda Citigo en Seat Mii. "Wat Groupe PSA kan, kunnen wij ook", moeten ze in Wolfsburg hebben gedacht. Een kleine drieling die het A-segment op zijn kop moest gaan zetten. Nou, dat is aardig gelukt. De compacte rakkers werden bij bosjes verkocht. Niet alleen aan particulieren, want ook aardig wat bedrijven vonden ze kennelijk ideaal. Niet zelden kom je Upjes tegen met reclame erop.

De drieling kwam aanvankelijk alleen met benzinemotoren op de markt, maar in de herfst van hun leven kwamen er ook volledig elektrische varianten. Die moesten richting het eind de kar vrijwel geheel trekken, de écht grote verkoopaantallen waren toen al wel een tijdje verleden tijd. Nieuwere concurrenten, zoals de Kia Picanto en Hyundai i10, snoepten al behoorlijk wat kaas van het brood. Daar kon de keuze voor elektrische uitvoeringen geen verandering meer in brengen.

Ook al is de populariteit van de eerste jaren inmiddels al lang vervlogen: Volkswagen, Skoda en Seat kunnen terugkijken op een succesverhaal. Vooral Volkswagen, dat maar liefst een krappe 93.000 Ups verkocht in Nederland alleen al. De Skoda Citigo (16.962 stuks) en Seat Mii (16.190 stuks) bleven daarbij enigszins achter in populariteit. Je zou vanwege het succes denken dat een vervolg niet meer dan logisch is. Toch is dat voorlopig zeer onzeker.

Terwijl Hyundai en Kia vrolijk verdergaan met respectievelijk de i10 en Picanto en Toyota de gloednieuwe Aygo X lanceert, houden Peugeot en Citroën het voor gezien met de 108 en C1 en lijkt ook de Volkswagen Group de handdoek in de A-segmentring te gooien. Je kunt hier in Nederland nog een nieuwe Up bestellen, of een e-Up of Mii Electric uit voorraad, maar ongetwijfeld houdt dat binnenkort een keertje op. Hoe dan verder? De kans is groot dat de Volkswagen Group het kleinste segment (voorlopig) even laat voor wat het is. Om dezelfde reden waarom andere fabrikanten zich terugtrekken: er zit erg weinig winstmarge op de goedkoopste modellen. Tel daarbij op dat winst momenteel al helemaal niet meer uit aantallen moet komen vanwege het wereldwijde chiptekort en het lijkt uiterst onlogisch dat de Volkswagen Group binnenkort opvolgers uit de hoge hoed tovert.

Toch is het niet helemaal uitgesloten dat er nieuwe kleine rakkers van de Volkswagen Group komen. Op het speciaal voor EV's ontwikkelde MEB-platform kunnen immers nog compactere modellen komen dan die we nu kennen. Denk bijvoorbeeld aan de productieversie van de Volkswagen ID Life. Die krijgt op zijn beurt in ieder geval ook een Cupra-neef. Dat worden echter auto's van het formaatje Polo en Ibiza. Een concreet levensteken van nog kleiner gezelschap is er nog niet. AutoWeek liet begin 2020 desondanks al eens schetsen hoe een elektrische Volkswagen Up-opvolger eruit zou kunnen zien. De 'Volkswagen ID1'. Wellicht ziet de Volkswagen Group er met elektrische aandrijflijn op den duur weer brood in.

Wat denk jij: krijgen de Up, Citigo en Mii nog opvolgers? Laat het weten in de reacties.