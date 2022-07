Volkswagen boekt minder winst in tweede kwartaal

De Volkswagen Group draaide in het eerste kwartaal bijzonder goed , maar in het tweede kwartaal daalt de winst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die daling in het tweede kwartaal is echter niet genoeg om de stijging van het eerste kwartaal teniet te doen. Met name de premiummerken brachten veel geld in het laatje, ook zag Volkswagen de EV-verkoop weer stijgen.

Over het eerste halfjaar bezien steeg de operationele winst van Volkswagen ten opzichte van diezelfde periode in 2021 met 16,1 procent tot €13,1 miljard. Veruit het grootste deel van die winst werd geboekt in het eerste kwartaal, want in het tweede kwartaal ging de winst van Volkswagen met 27,7 procent achteruit tot €4,7 miljard. Volgens Volkswagen komt dat door 'globale tegenwind en problemen in de toeleveringsketen'. Ondanks dat steeg de omzet van Volkswagen in het tweede kwartaal wel met 3,3 procent naar €69,5 miljard. Over het eerste halfjaar steeg de omzet van Volkswagen met 2 procent naar €132,3 miljard.

Van die €13,1 miljard winst wordt een groot deel binnengeharkt door de 'Premium' en 'Sport & Luxury'-takken van de Volkswagen Group. Onder die eerste vallen Audi, Bentley en Lamborghini, die tweede bestaat exclusief uit Porsche. De Premium-tak harkte €4,9 miljard van de €13,1 miljard aan totale winst binnen, Porsche zorgde voor €3,2 miljard van de totale kassalade. Ter vergelijking: de volumemerken - Volkswagen, Skoda en Seat - brengen gezamenlijk €2,6 miljard aan winst in het laatje. Dat terwijl de verkoop van de volumemerken bij elkaar opgeteld uit komt op 1.956.000 exemplaren. Ter vergelijking: de Premium-tak en Porsche verkochten bij elkaar 662.000 auto's. Met name bij Bentley is het feest, want met een winst van €398 miljoen over het eerste halfjaar overtreft Bentley de winst van geheel 2021 al, die op €389 miljoen lag.

Volkswagen zag in het eerste halfjaar ook een toename van het aantal afgeleverde EV's. In het eerste halfjaar leverde het concern met 217.000 exemplaren 27 procent meer EV's af dan in de eerste zes maanden van 2021. Volkswagen ziet verder dat de vraag naar elektrische auto's in Europa behoorlijk toeneemt, want ten opzichte van vorig jaar zijn er 40 procent meer orders voor EV's binnen gekomen. Volkswagen zegt ook de investeringen in EV's en software in het tweede kwartaal te hebben opgeschroefd naar €4,9 miljard. CFO Arno Antlitz zegt daarbij dat de sterke operationele winst en financiële positie van Volkswagen ervoor zorgt dat het concern meer kan investeren in EV's.

Voor het komende halfjaar verwacht Volkswagen, samen met onder meer Stellantis, dat de huidige problemen in de toeleveringsketen gaan verbeteren. "Ondanks alle voorzichtigheid rondom de huidige volatiele markt en geopolitieke risico's, zijn we er zeker van dat we de transformatie van de Group verder door kunnen gaan zetten", aldus Antlitz.