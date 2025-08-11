Fiat vernieuwt bijzonder praktisch succesnummer

Het leveringsgamma van Fiat is in Nederland vrij beperkt. Heel ver van Nederland vandaan is het dat niet. We werpen een licht op de Fiat Toro: een praktische compacte pick-up met maar liefst zes deuren die nu is vernieuwd.

Je zou het in Nederland wellicht niet zeggen, maar Fiat is een reusachtig merk. Het is jaar in jaar uit met afstand het grootste automerk van Stellantis, vooral dankzij het nauwelijks te bevatten aantal auto's dat het jaarlijks in Brazilië verkoopt. Het leveringsgamma van Fiat is in dat land dan ook omvangrijk. Naast de elektrische 500e en bedrijfswagens als de Ducato en Scudo, bevolken de Mobi, Argo, Cronos, Fastback, Pulse, Strada, Titano en Toro er de showrooms. Onlangs schreven we over de gefacelifte Pulse en Fastback en nu is de Toro tegen het licht gehouden.

De Fiat Toros is een relatief compacte pick-up. Net als de best verkochte Fiat: de Strada. De huidige generatie Fiat Strada - eerdere werden ook in Nederland geleverd - is niet meer gebaseerd op de Palio, maar deelt zijn genen met de Cronos, Argo en Pulse. De Strada is er als twee- en vierdeurs en is maximaal 4,47 meter lang. De Fiat Toro is een auto van een andere orde. Niet alleen is hij met zijn wagenlengte van 4,92 meter een stuk langer dan de Strada, hij troont ook op een heel andere basis. De Toro is een technisch zustermodel van onder meer de Jeep Renegade, Compass en de 500X. In tegenstelling tot de Strada is de Toro er altijd met vier portieren. Of eigenlijk: met zes deuren. Behalve een portier voor elke passagier heeft de Toro twee kleine achterdeurtjes voor de laadbak. De laadbak is afhankelijk van de uitvoering afgedekt met een zeil, of met een heuse klep met gasveren.

De Fiat Toro startte zijn bestaan in 2014 als FCC4 geheten studiemodel en droogde eind 2015 op als productierijpe Toro. Onder meer in 2021 werd de pick-up al eens subtiel vernieuwd en nu is het weer tijd voor een facelift. Die is ditmaal vrij ingrijpend. De bovenste delen van de verlichting aan de voorzijde waarin de led-dagrijverlichting is verwerkt, is helemaal nieuw van vorm. Een verdieping eronder vinden we wederom de koplampen. De units daarvan behouden hun vorm, maar zijn voortaan anders ingedeeld. Opvallender is de volledig nieuwe grille en het daaromheen gevormde zwarte kunststof dat het front van de Toro siert. Daar hoor ook nieuw bumperwerk bij. Dat Fiat voor deze facelift zijn nek uit heeft gestoken, blijkt aan de wijzigingen die we aan de achterkant zien. Die lijken klein van aard, maar dat zijn ze niet. De achterlichten zijn nieuw en zijn een stuk platter dan de vorige exemplaren. Dat betekent dat Fiat ook de achterste zijschermen moest aanpassen. Voor een facelift is dat een relatief dure ingreep. De Zuid-Amerikanen veranderden direct ook maar de lagere delen van die zijschermen en voegden er verticale sierdelen aan toe. Als je toch bezig bent ...

Ín de Toro zijn de wijzigingen beperkt tot de komst van een nieuw stuurwiel en zaken als de lay-out van het al dan niet volledig digitale instrumentarium en het infotainmentscherm zijn aangepast. Op de motorenlijst komen we een 176 pk sterke geblazen 1.3 viercilinder benzinemotor tegen die ook ethanol lust. Daarnaast is er een 200 pk sterke 2.2 dieselmotor die zijn krachten via een negentraps automaat over alle vier de wielen verdeelt.

De Fiat Toro kost in Brazilië omgerekend minimaal €25.200.