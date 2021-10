'Volkswagen-topman vreest voor 30.000 banen'

Het gebeurt niet zelden dat er iets naar buiten komt over besprekingen in de top van een groot autoconcern. In Duitsland is Handelsblatt regelmatig het medium dat dit van Volkswagen naar buiten kan brengen en ook nu heeft het iets opmerkelijks opgevangen. Herbert Diess, de topman van de Volkswagen Group, zou bij de laatste vergadering met de Raad van Commissarissen eind september hebben gezegd dat er potentieel 30.000 banen op de tocht staan. Dat banenverlies zou gerelateerd zijn aan de overgang naar elektrisch rijden. Dat de transitie banen kan kosten, is op zichzelf geen verrassing. Dat bleek bijvoorbeeld ook al bij Mercedes-Benz. 30.000 banen is echter wel heel veel.

Handelsblatt zit wel vaker dicht bij de waarheid, zo wist het bijvoorbeeld in maart al bezuinigingen en banenverlies bij Volkswagen aan te kondigen vlak voordat Volkswagen zelf bezuinigingen aankondigde. Deze keer zou één van de mensen die de bewuste vergadering bijwoonden uit de school zijn geklapt. De uitspraak van Diess zou tot grote ophef hebben geleid, zo stelt de bron. De woordvoerder van de Volkswagen-top, Michael Manske, weerspreekt in gesprek met Reuters de beweringen die Handelsblatt naar buiten brengt. "Er zijn geen concrete scenario's. Er wordt nog over gesproken en er zijn al veel goede ideeën", zo stelt hij in relatie tot de plannen om Volkswagen klaar te stomen voor een elektrische toekomst. Een woordvoerder van het werknemersverbond van Volkswagen gaat niet in op wat er precies door Diess is gezegd, maar stelt wel: "Het schrappen van 30.000 banen is absurd en nergens op gebaseerd."