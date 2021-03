Volkswagen Group kondigt bezuinigingen aan

De Volkswagen Group haalt de buikriem aan om met een lager vast kostenplaatje een nieuwe fase in te gaan. Of en hoeveel banen er eventueel verdwijnen, is nog niet bekend.

De Volkswagen Group heeft afgelopen jaar weliswaar nog winst gemaakt, maar niet geheel verrassend was 2020 niet zoals Wolfsburg van tevoren had verwacht. Dat terwijl de groep de komende jaren in de komende vijf jaar € 46 miljard wil steken in meer elektrische mobiliteit. Je voelt 'm al aankomen: de hand gaat op de knip. Kersvers CFO Arno Antlitz maakt bekend dat het concern per 2023 de vaste lasten € 2 miljard of pakweg 5 procent lager wil hebben dan afgelopen jaar. Ten opzichte van 2019 gaat het zelfs om een 10 procent kostenbesparing. Ook moeten de materiaalkosten per 2023 met 7 procent omlaag zijn. "We zijn ervan overtuigd dat een lagere kostenbasis nodig is om ons competitief vermogen te verbeteren en onze toekomst te kunnen bekostigen", aldus Antlitz.

De CFO stelt dat R&D en kapitaaluitgaven niet door de bezuinigingen geraakt worden. In plaats daarvan zoekt de Volkswagen Group het in haar hoofdkantoor (banen dus waarschijnlijk), indirecte kosten voor fabrieken (eventueel ook banen) en dealerbedrijven en aanverwante marketing. Hoe dan ook is het waarschijnlijk onvermijdelijk dat dit banenverlies met zich mee gaat brengen. Maandag kwam het gerucht al naar buiten dat de Volkswagen Group 'op het punt staat duizenden banen te schrappen'. Daar horen we vast snel meer over.