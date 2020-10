Volkswagen telt af naar introductie Golf R

Nog even en dan is het zover: Volkswagen trekt op 4 november het doek van de nieuwe Golf R. Het merk gooit er nu nog even een laatste teaser uit, waarop het R-logo te zien is. Daarnaast licht men een tipje van de sluier op over de aandrijftechniek van de nieuwe über-Golf.

Na de onthulling van de Golf GTI en GTI Clubsport staat de Golf R nu achter de coulissen te trappelen om zijn intrede te doen. Voor de nieuwste teaserafbeelding is er een close-up van de kofferklep genomen, waarop het 'R'-logo onder dat van Volkswagen te zien is. Voorspelbaar? Absoluut, want de R-versies van de Arteon en Touareg hadden dit ook al. Verder geeft Volkswagen alvast wat informatie over de aandrijflijn. Uiteraard heeft de hete hatch vierwielaandrijving, die wordt aangestuurd door een computer die tevens gekoppeld is aan het elektronische sperdifferentieel en het Dynamic Chassis Control. Volkswagen belooft dat de nieuwe Golf R mede hierdoor beter rijdt dan voorheen het geval was.

Verder blijft het nog even gissen naar de details. Wat er onder de kap ligt is nog niet formeel bekend, maar het ligt voor de hand dat de 2.0 TSI wordt gemonteerd die Audi gebruikt voor de S3 en die Volkswagen in de Arteon R levert. In de Arteon levert deze krachtbron 320 pk en 420 Nm koppel. De Audi moet het met 10 pk en 20 Nm minder doen. Wel is er al een aardig beeld van hoe het eindresultaat eruit komt te zien. In principe laten die foto's weinig meer aan de verbeelding over. De R krijgt grotere ventilatie-openingen in de voorbumper en aan de achterkant een dikke diffuser met vier uitlaatpijpen. Ook is er een royale dakspoiler op de kofferklep geschroefd, die in de teaserafbeelding net buiten beeld valt.