Dít is de nieuwe Volkswagen Golf GTI Clubsport!

De kans dat je in de Volkswagen Golf GTI om vermogen verlegen zit, lijkt ons niet erg groot. De sportieve uitvoering heeft namelijk een 245 pk sterke 2.0 TSI onder de kap, die daarmee net zo krachtig is als de vorige Golf GTI in Performance-trim. In het land der hete hatchbacks bestaat iets als 'te veel vermogen' niet, dus wordt de Golf-familie op termijn uitgebreid met een heftige vierwielaangedreven R-versie. Wie geen vierwielaandrijving wil, maar de 245 pk de Golf GTI te min vindt, kan nu opteren voor deze splinternieuwe Clubsport.

Motor

Tot de komst van de nieuwe Golf R is deze Golf GTI Clubsport de absolute koning van de modelreeks. Deze nieuwe overtreffende trap van de Golf GTI is natuurlijk een stukje krachtiger dan z'n voorganger. Waar de vorige GTI Clubsport in beginsel 265 pk leverde en dankzij een boostfunctie tijdelijk 290 pk krachtig was, stampt de 2.0 TSI van de nieuwe GTI Clubsport er direct 300 pk en 400 Nm uit. Daarmee nestelt -ie zich wat vermogen betreft tussen de vorige GTI Clubsport en de tot 400 stuks gelimiteerde Clubsport S die 310 pk naar de voorwielen ramde. Schakelen gaat in alle gevallen met een DSG-automaat met zeven verzetten. De Clubsport sprint in iets minder dan 6 seconden naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid is afgeregeld op 250 km/h.

De 300 pk die de 2.0 TSI opwekt, wordt net als in de vorige Golf GTI Clubsport naar een vooras gestuurd waarop nu een elektromechanisch sperdifferentieel zit. Die eenheid wordt volledig aangestuurd door Volkswagens Vehicle Dynamics Manager, een slimme aanstuurmodule die ook gekoppeld is aan de Dynamic Chassis Controle en het adaptieve onderstel. Leuk weetje: Volkswagen geeft de Clubsport een rijmodus die specifiek is afgesteld op het zetten van rondetijden op de Nürburgring-Nordschleife. Een extra krachtig remsysteem, met onder meer 18-inch schijven, moet hem weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Daarnaast legt Volkswagen de nieuwe sportversie 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt dan de gewone Golf GTI en past het merk ook het camber van de wielen aan.

Uiterlijk en innerlijk

Dat is natuurlijk niet de enige aanpassing. Zo moet de stuurinrichting een tandje directer zijn en zorgen diverse spoilers, lipjes en aerodynamische randjes voor meer neerwaartse kracht en dus voor meer stabiliteit op hoge snelheid. Opvallend is de voorbumper, die is namelijk over de gehele breedte 'gevuld' met nagenoeg niets dan leegte. Praktisch de complete bumper bestaat uit een breed gaaswerk. Led Plus-koplampen zijn standaard, led-matrixkijkers zijn optioneel. Net als de GTI wordt ook de GTI Clubsport doorspekt met rode accenten. De achterspoiler is net als bij zijn voorganger uit twee delen opgebouwd en in glanzend zwarte lak uitgevoerd. De diffuser en de twee ovale uitlaatpijpen zijn tevens specifieke designkenmerken. De auto staat standaard op 18-inch lichtmetaal, al staan 19-inch wielen op de optielijst. Achter de wielen zijn rode remklauwen met GTI-belettering zichtbaar.

Natuurlijk wordt ook het interieur opgeleukt. Volkswagen geeft de Clubsport speciale sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen die net als de middenarmsteun, het stuurwiel en de vloermatten zijn afgewerkt met rode stiksels. Achter het stuur gaan schakelflippers schuil.

Lang zal de GTI Clubsport niet de koning van de Golf-familie zijn. Niet alleen krijgt de Clubsport op termijn waarschijnlijk nog een Clubsport S-versie boven zich, ook komt over niet al te lange tijd een heftige Golf R om de hoek kijken. Mogelijk krijgt die nieuwe krachtigere Clubsport S ook nog eens een handbak toebedeeld!