Audi S3 Sportback en Limousine breken los!

Tot de nog te onthullen heftige nieuwe Audi RS3 Sportback en RS3 Limousine de nieuwe S3 tot subtopper degradeert, zijn de nieuwe S3-versies de absolute toppers van het A3-gamma. Het sportieve duo heeft net als voorheen een 2.0 TFSI onder de kap die 310 pk opwekt, al beschikken de doorontwikkelde viercilinders met een maximumkoppel van 400 Nm wél over 20 Nm extra ten opzichte van hun voorgangers. De 2.0 TFSI is in alle gevallen gekoppeld aan een S tronic-automaat met zeven verzetten.

Wie de vierwielaangedreven S3's stevig op hun falie geeft, moet in 4,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen denderen. De topsnelheid van het krachtige tweetal is elektronisch begrensd op 250 km/h. Boenderen met de S3's gaat ongetwijfeld gepaard met een aardig geluid, al kun je via Audi Drive Select een aangezet motorgeluid kiezen. Zowel de S3 Limousine als S3 Sportback staan op een sportonderstel waarmee het tweetal 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt is komen te liggen. Een S-sportonderstel met damper control is optioneel. Uiteraard zorgt een aangepast remsysteem er voor dat de twee sportieve nieuwkomers weer fatsoenlijk tot bedaren zijn te brengen.

Natuurlijk gaat het sportieve hart van de S3's hand in hand met een sportief uiterlijk. Zo zijn de S3 Sportback en S3 Limousine vanbuiten onder meer te herkennen aan hun aangepaste grille met een ruitpatroon. In de bumpers zijn grote luchtinlaten gezaagd en geheel volgens S-traditie zijn de spiegelkappen in aluminiumlook uitgevoerd. Onderaan de bilpartij hangen te midden van een diffuser de S-kenmerkende sets dubbele uitlaatpijpen. De nog te onthullen RS3 herken je straks weer aan zijn twee ovale uitlaateindstukken. De S3's staan standaard op 18-inch lichtmetaal. 19-inch groot schoeisel is optioneel.

Ook vanbinnen onderscheiden de S3 Limousine en S3 Sportback zich van hun rustiger ingestelde broertjes en zusjes. Zo past Audi diverse aluminium- en koolstofvezelaccenten toe in het binnenste van het tweetal. Een digitaal instrumentenpaneel is standaard, al moet je wel bijbetalen voor de uitgebreidere Virtual Cockpit en de overtreffende Plus-versie daarvan. Sportstoelen maken daarbij wél deel uit van de standaarduitrusting.

De nieuwe S3 Sportback en S3 Limousine staan per oktober bij de dealers. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.