Volkswagen Arteon vernieuwd, nu ook als Shooting Brake!

De Arteon is inmiddels drie jaar op de markt en dat betekent dat de tijd rijp is voor een facelift. De opvolger van de (Passat) CC krijgt een herziene snuit met nieuw bumperwerk, maar het is de optionele, over de gehele breedte van de neus lopende ledstrip die de grootste aandachtstrekker is. Die ledstrip wordt enkel onderbroken door het centraal geplaatste nieuwe Volkswagen-logo. Ook achterop is er op verlichtingsgebied nieuws. Hier zien we van ledtechniek voorziene lichtunits waarvan de vorm weliswaar ongewijzigd is, maar die wel een compleet nieuwe indeling krijgen. Het bumperwerk rondom verschilt overigens per uitvoering. Volkswagen biedt voortaan een naamloze standaarduitvoering aan onder de nieuwe Elegance-uitvoering. Daarboven vinden we de reeds bekende R-Line, een variant met sportiever ogend bumperwerk.

Shooting Brake

Leuk en aardig, maar hét grote Arteon-nieuws is de toevoeging van een tweede carrosserievariant: de Shooting Brake. De Arteon Shooting Brake is sportief ogende stationwagon-versie van de Arteon in de stijl van auto's als de Mercedes-Benz CLA en de vorige generatie CLS. Achterin kun je 565 liter kwijt, enkele liters meer dan de Arteon 'fastback' opslokt. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.632 liter aan spul in je gelikte stationwagon verstouwen. De totale diepte van het laadruim bedraagt ruim twee meter.

De Arteon had tot voor kort exact hetzelfde interieur als de Passat, maar na deze bijpuntsessie neemt het model wat afstand van zijn rationelere broertje. Van de middenconsole tot de ventilatieroosters is nagenoeg alles vernieuwd. Boven op het dashboard een van het binnenste van de Touareg afgekeken element dat over de gehele breedte van het dashboard loopt en overgaat in de nieuwe deurpanelen. Zowel het digitale instrumentenpaneel als het infotainmentsysteem, dat beschikbaar is twee formaten, wordt gemoderniseerd. Hetzelfde geldt voor het stuurwiel: dat is nu voorzien van aanraakgevoelige knoppen. Ook zijn de bedieningsknoppen van de klimaatregeling nieuw. De drie ronde draai- en drukknoppen zijn vervangen door aanraakgevoelige knoppen en 'sliders'.

R

Hij is al eens in camouflagetrim gesnapt, maar nu is hij er toch echt: de Arteon R. Natuurlijk was er al eens een snelle Arteon, aanvankelijk een 280 pk sterke variant die werd vervangen door een 272 pk sterke versie, maar deze volwaardige R-versie gaat daar nog even fors overheen. Onder de kap van de Arteons R een 320 pk en 420 Nm sterke 2.0 TSI, een doorontwikkeling van de 2.0 TSI uit de vorige Golf. Kijk niet gek op als je deze nieuwe dik 300 pk sterke machine ook in de nieuwe Golf R tegen gaat komen. Schakelen met de hand is er natuurlijk niet bij. De 2.0 TSI stuurt zijn vermogen via een DSG-automaat met zeven verzetten naar alle vier de wielen. De 4Motion-vierwielaandrijving is net even anders dan je gewend bent. Het koppel wordt nu niet alleen verdeeld over de voor- en achteras, maar ook variabel tussen de twee achterwielen en dus niet altijd 50:50. Het gaat hier om R-Performance Torque Vectoring, zoals Volkswagen het systeem heeft gedoopt. In een speciale Race-mode is in een bocht tot 100 procent van de kracht die naar de achteras gaat naar het buitenste achterwiel te sturen en dat moet de Arteon als het ware de bocht in duwen.

Inpluggen

De Arteon is er niet alleen voor het eerst als Shooting Brake, als R of als combinatie daarvan: Volkswagen brengt namelijk ook een plug-in hybride aandrijflijn naar de Arteon. Deze stekkersversie krijgt dezelfde aandrijflijn als de Passat GTE na zijn facelift kreeg en dat betekent een 156 pk sterke 1.4 TSI die samenwerkt met een 115 pk sterke elektromotor, samen goed voor een systeemvermogen van 218 pk. Onder de achterbank ligt een 13 kWh groot accupakket, goed voor een elektrische actieradius van zo'n 50 tot 60 kilometer. Het feit dat Volkswagen deze plug-in eHybrid en niet GTE noemt, zoals misschien verwacht, is bijzonder. Van de nieuwe Golf zijn namelijk twee plug-ins, waarbij de ene eHybrid heet en de krachtiger sportieve versie GTE heet. Mogelijk betekent dit dat de Arteon later nog een krachtiger plug-in hybride aandrijflijn krijgt, maar dat wil Volkswagen bevestigen noch ontkennen. Het zou in dat geval gaan om een plug-in met een systeemvermogen van 245 pk.

Benzine en diesel

Natuurlijk komt de Arteon ook beschikbaar met reguliere benzine- en dieselmotoren en ook op dat vlak is er nieuws. De internationale motorenlijst omvat namelijk nog een 190 pk sterke 2.0 TSI en op dieselvlak staan er 150 en 200 pk sterke 2.0 TDI's klaar. Die TDI's zijn van de 'evo'-generatie en dat houdt onder meer in dat ze voorzien van niet één, maar twee SRC-katalysatoren om de NOx-uitstoot te reduceren. De 200 pk TDI is er straks ook met 4Motion-vierwielaandrijving. Welke motoren er in Nederland beschikbaar komen, is op dit moment nog niet helder.

Meer nieuws is na het voorgaande wellicht wat minder interessant; een deel ervan zagen we onder meer al op de gefacelifte Passat. Zo wordt nu ook bij de Arteon Traffic Jam Assist vervangen door Travel Assist en dat betekent dat je door slimme samenwerking tussen de adaptieve cruisecontrol en Lane Assist en slimme camera’s en sensoren semi-autonoom door het verkeer kunt. Dat kon al met een snelheid tot 60 km/h, maar voortaan net als bij de Passat tot 210 km/h. De adaptieve cruisecontrol houdt voortaan rekening met rotondes, kruispunten, bochten en borden die de maximumsnelheid aangeven. Handjes los mag niet. Je moet het stuur altijd blijven vasthouden. Doe je dat langer dan 10 seconden niet, dan geeft het systeem je met piepjes en riedeltjes op je falie.

De vernieuwde Arteon én de nieuwe Arteon Shooting Brake staan later dit jaar bij de dealers. Prijzen zijn er vooralsnog niet, maar die volgen uiteraard net wat eerder. Volkswagen verwacht dat zo'n 70 procent van de Arteon-kopers in Nederland voor de Shooting Brake zal gaan. Opvallend: de Shooting Brake komt aanvankelijk niet als R naar ons land. Wel is deze sportieve versie op speciaal verzoek te krijgen, maar actief zal hij vooralsnog niet worden gevoerd.