Volkswagen T-Roc spyshots
Volkswagen T-Roc R maakt kennis met de Nordschleife

Geen vis op het droge

Joas van Wingerden
De nieuwe Volkswagen T-Roc is van zichzelf al een fijn rijdende auto, maar echt sportief is hij nog niet. Daarin komt straks verandering met de Volkswagen T-Roc R.

Een SUV-achtige op de Nürburgring-Nordschleife is misschien een beetje als een vis op het droge, maar we hebben het vermoeden dat dat bij de Volkswagen T-Roc R nog wel meevalt. De reguliere tweede generatie T-Roc heeft zich inmiddels al bewezen als een fijn rijdende auto waarmee je al best heel lekker bochten kunt aanvallen, dus reken maar dat de T-Roc R echt een pretpakket wordt. Die krijgt immers vierwielaandrijving en een flinke stoot vermogen. We zetten opnieuw in op ruim boven de 300 pk vermogen uit een 2.0 TSI die is gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat.

Op deze nieuwe foto's zien we de Volkswagen T-Roc R op dé plek om te testen of het hele verhaal een succes is: de Nürburgring-Nordschleife. Een dik 20 km lange combinatie van allerlei soorten bochten, hoogteverschillen en diverse wegcondities. De T-Roc R is slim vermomd met onder meer een wit stuk nep-bumper om de werkelijke vorm van de luchtinlaten daar te bedekken, maar als je naar de R-Line-uitvoering van de reguliere T-Roc kijkt, krijg je al een goed idee hoe de echte R eruit gaat zien.

Reken overigens behalve op meer vermogen en vierwielaandrijving ook op extra grote geventileerde remschijven, mogelijk 20-inch lichtmetaal en de nodige elektronische snufjes om de boel te beteugelen in de bochten. Waarschijnlijk krijgt de T-Roc R bijvoorbeeld ook torque vectoring. Nu is het alleen nog afwachten of de Volkswagen T-Roc R in Nederland op de prijslijst komt.

Lees ook

Vergelijkende test
Volkswagen T-Roc Mini Countryman dubbeltest

Waarom de Volkswagen T-Roc net even sterker is dan de Mini Countryman

Volkswagen T-Roc

Test Volkswagen T-Roc - Veelbelovend begonnen aan zware taak

Volkswagen Golf I in klokje rond klassiek

Mitchell (36) kocht 18 jaar geleden zijn droomauto: ‘Geen Ferrari, maar een Golf I', nu met 16V!

Nieuws
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun: ruimere T-Cross is net even strakker

Nieuws
Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy vernieuwd, maar wat erin zit is nog een verrassing

