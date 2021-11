Volkswagen stopt na 40 jaar met Santana

De Volkswagen Santana is in Europa al decennia niet meer te koop, maar staat in China nog altijd in de showrooms. Na zo'n veertig jaar trekt Volkswagen te stekker uit het model, zo meldt Automotive News.

Volkswagen leverde van diverse modellen sedanversies die het onder een andere modelnaam verkocht. Zo was de Derby de sedanversie van de Polo en de Jetta, Vento en Bora waren feitelijk de vierdeursversies van de Golf. De begin jaren tachtig geïntroduceerde Santana was op zijn beurt de sedanversie van de toen actuele tweede generatie Passat en werd tot 1985 ook in Nederland geleverd. Die oer-Santana verscheen ook in China op de markt (ook als Variant) en hield het daar achterlijk lang uit. De Santana verdwijnt volgens Automotive News straks definitief van de Chinese markt, zo blijkt uit berichtgeving van Automotive News dat zich baseert op Chinese overheidsdocumenten.

De huidige Volkswagen Santana is echter al lang niet meer de oer-Santana zoals die zo'n veertig jaar geleden werd geïntroduceerd. Hoewel Volkswagen in de loop der jaren nieuwe 'generaties' van die Santana presenteerde in een verwoede poging het model optisch enigszins actueel te houden, was het model tot 2012 nog duidelijk als een gemoderniseerde versie van het origineel te herkennen. In 1995 verscheen namelijk de Santana 2000 (foto 2), in 2004 gevolgd door de Santana 3000 (foto 3) die op zijn beurt in 2008 het stokje overgaf aan de Santana Vista (foto's 4 t/m 7). Leuk weetje: De Santana werd door Ford in Zuid-Amerika als Versailles verkocht.

In 2012 introduceerde Volkswagen echter een eerste volledig nieuwe Santana die gebruikmaakte van een afgeleide versie van het platform van de vorige generatie Polo. Die modelreeks bestond niet alleen uit een sedan, maar ook uit een hatchbackversie die Gran Santana heette. Die Gran Santana was in feite een omgetoverde versie van de Rapid die Skoda in Nederland alleen als Spaceback leverde en waar Seat in ons land met de laatste Seat Toledo een sedanversie van verkocht. Volgens Automotive News trekt joint-venture SAIC Volkswagen de stekker uit de Santana en diens Skoda-broertjes doordat de Chinese consument de auto steeds vaker laat staan voor een cross-over of SUV. Daarmee lijkt een zoveelstebekendemodelnaam na jarenlang in gebruik te zijn geweest niet meer terug te keren.