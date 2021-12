Volkswagen steekt nog eens 16 miljard euro in elektrificatie

Volkswagen gaat de komende vijf jaar miljarden euro's meer investeren in elektrisch rijden en digitalisering. In totaal steekt het Duitse autoconcern €89 miljard in nieuwe technologieën die de overstap naar geautomatiseerd en elektrisch rijden mogelijk moeten maken, €16 miljard meer dan eerder gepland.

Het is voor het eerst dat Volkswagen meer dan de helft van al zijn investeringen voor de komende vijf jaar oormerkt voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, schrijft het bedrijf bij zijn strategie-update. Het totaal aan geplande investeringen tot 2026 bedraagt €159 miljard.

De Volkswagen Group wil dat voor 2026 één op de vier verkochte auto's die het verkoopt volledig elektrisch is. Daarbij voelt het bedrijf de druk vanuit Brussel. De Europese Commissie wil dat fabrikanten vanaf 2035 geen nieuwe personenauto's meer verkopen met een verbrandingsmotor die fossiele brandstoffen nodig heeft. De Volkswagen Group wil met de forse investeringen in vernieuwing naar eigen zeggen kunnen concurreren met Tesla.

Voor de overstap op elektrisch rijden wil Volkswagen onder andere meer eigen accu's produceren. Een fabriek in Salzgitter moet een 'hub' voor batterijtechnologie worden. Ook komt er een nieuwe fabriek voor elektrische auto's in de buurt van het hoofdkantoor in Wolfsburg. De fabriek in Hannover wordt gemoderniseerd en daar zal op den duur de eerste productieauto van het Artemis-project worden gebouwd. Dan hebben we het waarschijnlijk ook over de Audi A8 e-tron. Ook gaat Hannover op den duur de 'ID California' bouwen, vermoedelijk een camperversie van de ID Buzz. Tenslotte worden compacte EV's en elektrische SUV's in de Spaanse fabrieken in Martorell en Pamplona gebouwd. Meer concrete productieplannen maakt de fabrikant in een later stadium bekend.

CEO onder vuur

De grote ambities om de Volkswagen Group volledig elektrisch te maken en te vernieuwen kwam concerntopman Herbert Diess de afgelopen periode op kritiek te staan. Vakbonden en personeelsvertegenwoordigers beschuldigen hem ervan grote ontslagrondes voor te bereiden om Volkswagen flexibeler te maken. Diess mag desondanks aanblijven als CEO van de Volkswagen Group, maar in het bestuur van Volkswagen zijn nu wel wijzigingen aangebracht. Zo gaat Diess niet langer over de activiteiten van het VW in China, maar wordt dat de verantwoordelijkheid van Ralf Brandstätter. Hij is al de CEO van het merk Volkswagen.