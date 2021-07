Volkswagen schrapt Passat uit Amerikaans gamma

Volkswagen bevestigt eerdere vermoedens dat de Passat in de Verenigde Staten uit het gamma wordt geschrapt. Op zichzelf is dat voor ons Europeanen niet zo heel relevant, maar het is wel de zoveelste stap in een grotere trend.

De Amerikaanse versie van de Volkswagen Passat heeft vrijwel niets van doen met de Europese en deelt zelfs weinig met de sterk gelijkende Chinese variant. Er waren al eerder vermoedens dat Volkswagen zijn ‘midsize sedan’ zou gaan schrappen. Volgens Automotive News zijn die vermoedens nu bevestigd door het merk zelf. Volkswagen schrapt de Amerikaanse Passat na modeljaar 2022 uit de prijslijsten. Dat betekent vermoedelijk dat het einde van de auto al in de eerste helft van 2021 kan worden verwacht, want modeljaren lopen niet gelijk met kalenderjaren. Wel zal het na het officiële einde nog even mogelijk zijn om een nieuwe Passat uit voorraad aan te schaffen.

Nieuw sinds 2019

Dat Volkswagen de Passat schrapt, heeft uiteraard alles te maken met de populariteit van SUV’s en de daarmee samenhangende terugval in de sedanverkopen. Toch is het best opmerkelijk dat juist deze auto straks uit het aanbod wordt gehaald. De Noord-Amerikaanse Passat werd namelijk in 2019 nog in een geheel nieuw jasje gestoken. Buiten Noord-Amerika is de auto onder meer ook in de Verenigde Arabische Emiraten leverbaar, maar de meeste internationale markten worden toch bediend met de Europese Passat.

Jetta

Na het schrappen van de Passat leunt het Amerikaanse aanbod van Volkswagen nog sterker op SUV’s. Het merk levert er buiten de hier bekende Tiguan ook de compacte Taos en grotere Atlas, die in vijfzitsvorm Atlas Cross Sport heet. Ook de elektrische ID4 is er leverbaar en dat is de auto die in de Passat-fabriek in Chattanooga, Tennessee, van de band moet gaan lopen. Na het verdwijnen van de Passat blijven slechts de Jetta, Golf en Arteon over als 'reguliere modellen'.

De Arteon is echter een echte niche-speler en de Golf wordt met de komst van de achtste generatie uitsluitend leverbaar als GTI en R in de VS. Het nuchtere non-SUV-aanbod beperkt zich dus tot de Jetta, die in 2020 nog de populairste Volkswagen van de VS was. Concurrent Ford gaat in de VS overigens nog een stap verder in het schrappen van alles wat geen SUV (of pick-up) is: alleen de Mustang overleeft daar de slachting.