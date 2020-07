Volkswagen schetst Caddy Mini-Camper

Van de vorige generatie Caddy had Volkswagen in diverse markten de Caddy Beach-versie op de prijslijsten staan. Het concept van de sinds 2005 bestaande kleine kampeerauto blijft bij Volkswagen nog wel even bestaan. Zo komt er ook van de nieuwe, vijfde generatie Caddy een kampeerauto, al heet die voortaan simpelweg Caddy Mini-Camper.

De kleine broer van de tot kampeerauto omgebouwde bestellers als de Californiaen Grand California is door middel van een drietal digitale tekeningen al in beeld gebracht. De Caddy Mini-Camper krijgt onder meer een glazen panoramadak met een oppervlak van 1,4 vierkante meter. Het glazen paneel valt net als de overige ruiten natuurlijk te verduisteren, dat is wel zo prettig als je op het net geen twee meter lange bed een uiltje wilt knappen. Begin september stelt Volkswagen de Caddy Mini-Camper aan de wereld voor. Dan weten we ongetwijfeld meer over de motoren waarmee de kampeerversie beschikbaar komt en met welke slimme opbergmogelijkheden het binnenste van de nieuwkomer is bedeeld. Op de internationale bestellijst van de Caddy staan momenteel TDI-dieselmotoren met 76, 102 of 122 pk.