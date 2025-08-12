Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Volkswagen Polo is beste auto van de laatste halve eeuw

Toeval bestaat

44
Volkswagen Polo
Lars Krijgsman

De Volkswagen Polo was jaren een van de populairste nieuwe auto's en is inmiddels al jaren een van de populairste tweedehands auto's. Wat de Polo ook is: de beste auto van de laatste halve eeuw.

Dat zijn niet onze woorden, maar die van de jury van de Best Car of the Half Century-verkiezing. Wie kent het niet. Dat maakt deel uit van de Best Cars of the Year-verkiezingen. Die verkiezing deelt net als de (World) Car of the Year-club jaarlijks titels uit als 'beste elektrische auto van het jaar' en 'beste budgetauto van het jaar'. Ook roepen ze elk jaar een 'beste auto van de laatste halve eeuw' uit.

De toevalligheden zijn de wereld nog niet uit. De Volkswagen Golf sleepte in 2024 - in het jaar waarin het model vijftig jaar bestond - dezelfde titel binnen. Dit jaar is de Volkswagen Polo vijftig jaar oud en in dat jubileumjaar zet ook de Polo de prijs op zijn naam. Het gaat niet om een specifieke generatie, maar om de Polo in algemene zin.

De juryleden van de Best Car of the Half Century-verkiezing bevat volgens de organisatie onder meer auto-ontwerpers, ingenieurs, 'kopstukken' uit de auto-industrie, journalisten, 'media professionals' en autoverkopers. Welke modellen er dit jaar bekroond worden tot Beste Elektrische Auto, Beste Sportauto, Beste Budgetauto en al dat soort titels, wordt tijdens The British Motor Show bekend gemaakt.

44 Bekijk reacties
Volkswagen Volkswagen Polo

PRIVATE LEASE Volkswagen Polo

INFO

Had je deze auto's al gezien?

Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Edition DSG | Clima | Camera

Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Edition DSG | Clima | Camera

  • 2024
  • 36.838 km
€ 25.945
Volkswagen Polo 1.0 TSI R-LINE | panorama | carplay | led |

Volkswagen Polo 1.0 TSI R-LINE | panorama | carplay | led |

  • 2019
  • 96.001 km
€ 17.840
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | Climatronic | Trekhaak |

Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | Climatronic | Trekhaak |

  • 2022
  • 40.824 km
€ 19.750

Lees ook

Nieuws
Volkswagen Polo

Deze Volkswagen Polo moet gered worden - Liefhebber gezocht

Nieuws
Volkswagen Polo Edition 50

Volkswagen Polo Edition 50: verjaardagsfeestje kost €34.000

Op Zoek Naar
beelden van occasions, cross-overs

De bijna vergeten Toyota Urban Cruiser of toch iets anders cross-overigs voor €5.000?

Nieuws
Volkswagen Polo Edition 50

Volkswagen Polo 50 Edition: 50 jaar Polo moet gevierd worden

Achtergrond
50 jaar Volkswagen Polo

Een Volkswagen Polo met boxermotor achterin en vier andere versies die je niet kende

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (44)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.