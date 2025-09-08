De Volkswagen ID Polo is één van de belangrijkste nieuwe modellen op de grote autoshow IAA. Hij staat er nog in camouflagetrim, net als de tegelijk getoonde ID Polo GTI maar in deze video krijg je al een goed beeld van de afmetingen van de elektrische auto die onder de ID3 in het gamma komt.

Wacht even, hij gaat dus niet ID 2 heten? Nee, dat heb je in het bericht van vorige week al kunnen lezen. Daarin ook alle informatie. Wat we na het bezoek aan de Volkswagen-stand in München verder weten is dat het merk mikt op een prijs die begint bij €25.000 voor de instapversie van de ID Polo. En dan krijg je een auto die ook al kan snelladen, in dit segment van elektrische instappers zie je nog weleens dat DC-laden optioneel is om een auto extra scherp in de markt te kunnen zetten.

ID Polo GTI vanaf €40.000

Volkswagen wil met de ID Polo GTI een echt fanatieke elektrische hete hatchback neerzetten die moet kunnen concurreren met de Alpine A290 en de Peugeot 208 GTI. Daarvoor krijgt hij bijvoorbeeld een mechanisch sperdifferentieel. Reken op minimaal 220 pk en prijzen die beginnen bij €40.000.