Volkswagen is van plan de productie te stroomlijnen en kosten te verlagen door tot 2030 tot 1 miljard euro te investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Dat maakte VW dinsdag bekend tijdens de IAA Mobility-beurs in München, de grootste autoshow van Europa.

Volgens de plannen wordt het geld geïnvesteerd in AI-gestuurde voertuigontwikkeling, industriële toepassingen en hoogwaardige IT-infrastructuur. "Met kunstmatige intelligentie zetten we de volgende stap om wereldwijd de toonaangevende autotechnologie-speler te worden", zei Hauke Stars, bestuurslid van de in Wolfsburg gevestigde Volkswagen Groep. "AI is onze sleutel tot meer snelheid, kwaliteit en concurrentievermogen, door de hele waardeketen heen, van voertuigontwikkeling tot productie."

Stars verwacht dat de investeringen zich binnen tien jaar zullen terugbetalen en voorspelt "efficiëntiewinsten en kostenbesparingen" tot wel 4 miljard euro tegen 2035.