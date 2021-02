Volkswagen ID3 geeft problemen, update op komst

Het rommelde voor de introductie al rond de volledig elektrische Volkswagen ID3. Het eerste MEB-model van Volkswagen zou in de preproductiefase grote softwareproblemen hebben vertoond, waardoor er achter de schermen zorgen zouden zijn ontstaan over de introductie. De basisstructuur van de software van de ID3 zou 'haastig' ontworpen zijn. Uiteindelijk zou het volgens Volkswagen al grotendeels opgelost zijn, maar er zouden na de introductie ook nog grote updates aankomen om eventuele kinderziektes verder te verhelpen.

De updates kwamen. Maar goed ook, want inmiddels zijn er al dik 11.000 ID3's op Nederlands kenteken gezet. Toch lijkt de gifbeker echt nog niet leeg. Ook al heeft Volkswagen werk gemaakt van het aanscherpen van de ID3, er zouden nog steeds problemen optreden. Het FD meldt dat er een 'klachtenregen' is vanuit de eigenaren van ID3's. "...klachten over storingen met de elektronica, de navigatie, het gebruiksgemak, maar ook over de actieradius. In sommige gevallen leidt dat tot onveilige situaties, omdat de wagens stil komen te staan of richtingaanwijzers niet goed functioneren." Aan FD laat Volkswagen weten dat de veiligheid niet in het geding komt en dat ze 'rijklaar' zijn en 'voldoen aan de eisen die Volkswagen aan de veiligheid van zijn voertuigen stelt'.

Wel worden ID3-eigenaren uitgenodigd om hun auto langs de garage te brengen. Volkswagen Nederland stelt tegenover AutoWeek dat het geen terugroepactie betreft, zoals andere media melden, maar een reeds eerder aangekondigde 'vrijwillige software-update'. "In september 2020 werd aangekondigd dat er in het eerste kwartaal van 2021 een software-update beschikbaar zou komen. De update zorgt voor prestatieverbeteringen en voegt een aantal nieuwe functies toe. De berijders van de ID3 worden in maart uitgenodigd door de dealer voor een bezoek aan de werkplaats," aldus de importeur. "Klanten die in de tussentijd storingen ervaren, kunnen zich uiteraard melden bij de dealer. De ervaring leert dat in vrijwel alle gevallen een onmiddellijke oplossing voorhanden is. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan wordt gezorgd voor kosteloos vervangend vervoer zodat klanten altijd mobiel blijven."

Onze duurtester

Helaas zijn enkele problemen waar ID3-eigenaren op zouden stuiten ook AutoWeek niet vreemd. Wij hebben al een tijdje een ID3 als duurtester in onze testvloot en die bleek ook zeker niet vrij van problemen. Dat ging zo ver dat er inmiddels zelfs een ander exemplaar voor in de plaats is gekomen om de duurtestperiode af te maken. Benieuwd naar alle details hierover en onze ervaringen met de ID3 tot op heden? In AutoWeek 8, die vanaf komende woensdag in de winkel ligt, gaan we erop in. Ook verschijnt binnenkort een video-update over 'onze' ID3. Houd de website dus ook in de gaten.