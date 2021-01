Dit waren de populairste EV's van West-Europa in 2020

Ook al was 2020 een dramatisch jaar waar het gaat om de verkoop van nieuwe auto's, voor de opkomst van elektrisch rijden was het een goed jaar. Nu is ook bekend welke volledig en deels elektrische auto's het populairst zijn in West-Europa.

De verkoop van volledig elektrische auto's ging in West-Europa als een dolle in 2020, zo bleek eerder. Er werden maar liefst ruim twee keer zoveel volledig elektrische auto's verkocht als een jaar eerder. 726.000 om precies te zijn. Inmiddels is ook bekend dat de Volkswagen Group het in ons deel van het continent op dat gebied de meeste aantallen verkocht. Toch hebben de Duitsers niet de populairste volledig elektrische auto van West-Europa in handen. Dat was namelijk de Renault Zoe, blijkt uit een analyse van Schmidt Automotive Research. Daarvan werden er in 2020 exact 97.158 verkocht, waarmee Renault een marktaandeel van 13,3 procent in handen had.

Ook op nummer twee treffen we Volkswagen nog niet aan. Daar staat namelijk de Tesla Model 3. Daarvan gingen er in 2020 in West-Europa 86.910 naar hun eerste eigenaar. De Amerikaan was goed voor een marktaandeel van 11,9 procent bij volledig elektrische auto's. De top drie wordt tenslotte gecompleteerd door de Volkswagen ID3, die pas richting het einde van het jaar in groten getale werd geleverd. Daarvan werden er 55.003 geregistreerd, 7,6 procent van alle verkochte volledig elektrische auto's.

Plug-in hybrides

Er is ook becijferd welke plug-ins afgelopen jaar goed verkochten in West-Europa. Wat blijkt: Mercedes-Benz heeft de populairste PHEV in handen met de gestekkerde A-klasse, waarvan er 28.530 werden verkocht. De verschillen in de top drie zijn echter klein; op plaats twee staat de Volvo XC40 (27.051 stuks) en op de derde stek vinden we de Mitsubishi Outlander (26.379). Allemaal goed voor een marktaandeel van rond de 4,5 procent bij de stekkerhybrides.