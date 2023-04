Volkswagen ID Next op komst: elektrische dubbelganger?

Op moment van schrijven schittert de Volkswagen ID7 op de beursvloer van Auto Shanghai. De ID7 komt vanzelfsprekend naar Nederland, maar dat geldt lang niet voor elk elektrisch ID-model. Zo verkopen de twee joint-ventures van Volkswagen in China de hier onbekende ID6 X en ID6 Crozz. Dat zijn aan de ID4 en ID5 gerelateerde elektrische SUV's waarvan de eerste in China door SAIC-VW en de tweede door FAW-VW worden geleverd. De ID4 zoals je die in Europa kent, verkopen deze twee samenwerkingsverbanden als ID4X en ID4 Crozz. Ook de splinternieuwe Volkswagen ID7 lijkt een met zijn uiterlijk iets afwijkend zustermodel te krijgen.

De zojuist gepresenteerde Volkswagen ID7 is in China via FAW-Volkswagen als ID7 'Vizzion' te koop. De versies die FAW Volkswagen verkoopt, komen veelal sterk overeen met de varianten die in Europa in de showroom staan. En samenwerkingsverband SAIC-Volkswagen? Ook die joint-venture krijgt een ID7-derivaat en geheel volgens VW's Chinese modelstrategie krijgt die een op detail afwijkend uiterlijk. SAIC-Volkswagen laat een nieuw en met een psychedelisch printje beplakt model zien dat vooralsnog als ID Next door het leven gaart en dat waarschijnlijk SAIC-VW's afgeleide van de ID7 is.

De Volkswagen ID Next lijkt zeer sterk op de ID7, al is zijn front toch echt anders. De ID Next - die waarschijnlijk nog een andere naam krijgt - heeft eigen koplampunits die een stuk platter zijn dan die van de ID7. Daarbij heeft de 'ID Next' een eigen voorbumper en loopt de ledstrip die de koplampen zo op het oog met elkaar verbindt onder de koplampen door; het zit er niet slechts 'tussen'. Binnenkort kunnen we je meer van de ID Next laten zien.