Volkswagen: 'Chiptekort zorgt voor problemen tot in 2024'

Het chiptekort zorgt nog altijd voor verminderde productie, vooral in Europa. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van AutoForecast Solutions, waarover Automotive News bericht. De meest recente schatting is dat er dit jaar wereldwijd al 1,4 miljoen auto's minder zijn gebouwd dan de bedoeling was. De vooruitzichten zijn ook weer wat somberder geworden: het verwachte productieaantal voor het hele jaar ligt in een laatste prognose nog eens bijna 100.000 auto's lager. Maar liefst 97.600 daarvan komen op het conto van de verder geschrapte productie in Europa. De crisis raakt ons werelddeel relatief het hardst, merken ze ook bij de Volkswagen Group.

Arno Antlitz, de financiële topman van het concern, doet in gesprek met de Börsen-Zeitung een boekje open over de problemen. "Een oplossing voor de structurele leveringstekorten is waarschijnlijk pas in 2024 te verwachten," klinkt het somber. Antlitz verwacht dat Volkswagen ook pas in dat jaar weer volledig aan de vraag naar nieuwe auto's kan voldoen. Een extra kink in de kabel is momenteel de verminderde aanlevering van kabelbomen vanuit Oekraïne.

Precieze aangepaste productiecijfers geeft Antlitz niet. AutoForecast Solutions zet voor dit jaar nu in op een wereldwijde productievermindering van 2.188.800 auto's, waarvan 1.009.900 in Europa. De conclusie is dan ook helder: het chiptekort raakt Europa het hardst.