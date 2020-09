Volkswagen Caddy California klaar voor de vakantie

Volkswagen deelde in juli enkele designschetsen waarop het merk de nieuwe kampeerversie van de Caddy liet zien. Die kampeerauto op basis van de nieuwe vijfde generatie Caddy leek simpelweg Caddy Mini-Camper te gaan heten, al stelt Volkswagen de kampeerversie nu simpelweg als Caddy California aan de wereld voor. Een bekende naam.

Niet alleen de naam van de nieuwe Caddy California is een bekende, ook het concept is weer helemaal als vanouds. Dat betekent dat ook deze nieuwe Caddy California in feite een mini camper is. De kleine broer van de kampeerauto omgebouwde bestellers als de California en Grand California is net als de korte versie van de reguliere Caddy 4,5 meter lang en komt nog voor het eind van het jaar op de markt. Wie die versie te krap lijkt, moet even geduld hebben. Volgend jaar komt namelijk een California-versie van de met zijn lengte van 4,85 meter fors langere Caddy Maxi.

Interieur

De Caddy California heeft een uitvouwbaar bed dat 1,98 meter lang en 1,07 meter breed is. Bij de vorige Caddy California maakte de tweede zitrij nog deel uit van de bedconstructie. Dat is niet langer het geval. Wel is het noodzakelijk om de tweede zitrij thuis te laten als je in de nieuwe Caddy California wil overnachten. De Caddy California valt optioneel uit te rusten met een minuscuul keukenblokje dat je uit het achterste van de Caddy California kunt schuiven. Het omvat een gaspitje, een windscherm, een besteklade en diverse opbergmogelijkheden. De aanwezigheid van het keukenblokje maakt het mogelijk de Caddy California ook daadwerkelijk als camper te registreren. De achterste zijruiten in de Caddy California zijn af te dekken met bagagezakken die elk tot 5 kilo aan spul kunnen herbergen. De voorste zijruiten vallen met gordijntjes af te dekken. Nieuw is de optie om een fors glazen panoramadak met een oppervlak van 1,4 vierkante meter in de Caddy California te laten monteren. Dat wordt sterren kijken!

Ook aan ander meubilair is gedacht. Zo levert Volkswagen twee campingstoelen en een uitklapbaar tafeltje, spullen die onder het bed geschoven kunnen worden. Ook levert Volkswagen een nieuwe aan de Caddy California te bevestigen tent die ook zonder de kleine camper te gebruiken valt. De tent zelf biedt slaapplek aan twee personen.

De nieuwe Caddy California komt beschikbaar met 75 pk en 122 pk sterke TDI-dieselmotoren. Op termijn komt een Caddy California met 4Motion-vierwielaandrijving beschikbaar. De prijs van de nieuwe Caddy California is vooralsnog niet bekend.

Zelf ook camperbezitter of geïnteresseerd in alles wat met campers te maken heeft, lees dan zeker AutoWeek Campers! Bestel hier een losse editie of word abonnee.