Volkswagen brengt fysieke knoppen op stuurwiel terug

Autofabrikanten doen onder meer om kostenbesparingen steeds vaker fysieke knoppen in het interieur in de baan. Steeds meer functies worden ondergebracht in het infotainmentsysteem en de een na de andere druktoets wordt vervangen door een volledig vlak aanraakgevoelig exemplaar. Hoewel dat anno 2022 natuurlijk lekker hip en modern lijkt, laat e.e.a. wat gebruiksgemak zo nu en dan te wensen over. Probeer op de tast maar eens binnen een touchknopje op het stuurwiel van je nieuwe Golf te vinden. Die Volkswagen Golf noemen we niet voor niets. Volgens Volkswagen-topman Thomas Schäfer brengt Volkswagen de fysieke druktoetsen op het stuurwiel terug. waarschijnlijk als eerste op de Golf.

Schäfer schrijft op zijn LinkedIn-pagina dat het merk de ergonomie van zijn auto's wil verbeteren en geeft daarbij als voorbeeld dat Volkswagen stuurwielen met fysieke druktoetsen terugbrengt. Op verzoek van de klant ook nog eens, zo schrijft Schäfer. Of het terugbrengen van fysieke toetsen naar de stuurhoepels van Volkswagen-modellen ook betekent dat het merk andere aanraakgevoelige knoppen de deur wijst, valt nog te bezien. Het is niet onmogelijk dat de aanraakgevoelige sliders van de klimaatregeling op termijn ook aanpast of zelfs vervangt. Daarover is echter nog niets bekend.

De Volkswagen Golf staat op het punt gefacelift te worden. Op eerdere spionagefoto's was het interieur van die vernieuwde Golf al te zien. Het gesnapte testexemplaar van de vernieuwde Golf had niet alleen een groter infotainmentscherm, maar ook 'gewoon' een stuurwiel met fysieke druktoetsen. Waarschijnlijk is de Golf dan ook de eerste Volkswagen die weer druktoetsen op het stuur krijgt.