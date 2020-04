Volkswagen Arteon verkleed als R over de 'Ring

Volkswagen lijkt iets teruggevonden te hebben van de speelsheid die het enkele modelgeneraties geleden had. Van de T-Roc levert het merk namelijk niet alleen een Cabriolet, maar ook een 300 pk sterke R-variant. De nieuwe Golf wordt op termijn bedeeld met een dik 300 pk sterke R-variant en ook voor de Arteon heeft Volkswagen het een en ander in petto. Het merk voegt binnenkort namelijk een heuse Arteon 'Shooting Brake' aan zijn leveringsgamma toe, maar daarmee is de kous nog niet af. Het lijkt er namelijk op dat ook de Arteon kennismaakt met een volwaardige R-versie!

Op de Nürburgring is namelijk een met subtiel camouflagewerk bedekte Arteon gesnapt die wel erg veel wegheeft van een R-variant. De vijfdeurs ligt niet alleen vrij dicht tegen het asfalt, maar staat ook nog eens op fors lichtmetaal waar zich duidelijk speciale remmerij achter schuilhoudt, compleet met blauwe klauwen. Onderaan de achterzijde van de van sportief ogend bumper- en spoilerwerk voorziene Arteon nemen we aan weerszijden zelfs twee stortkokers waar. Zaken als de bestickerde verlichting aan de achterzijde wijzen er mogelijk op dat Volkswagen de komst van de Arteon R laat samenvallen met de introductie van de gefacelifte Arteon. De auto stamt immers uit 2017, het zou zomaar kunnen dat Volkswagen later dit jaar een subtiel gemoderniseerde variant presenteert. De lancering van de Arteon 'Shooting Brake' vind waarschijnlijk op hetzelfde moment plaats.

Mogelijkerwijs krijgt de Arteon R dezelfde krachtbron als de op stapel staande Golf R onder de kap, waarschijnlijk een 2.0 TSI die in de Arteon zomaar eens richting de 330 pk zou kunnen gaan. Reken in ieder geval op 4Motion-vierwielaandrijving. Momenteel is de Arteon in Nederland slechts leverbaar met twee motoren: een 190 pk sterke 2.0 TSI en een 2.0 TDI met een vergelijkbaar vermogen. Tot vorig jaar was de Volkswagen ook te krijgen met een 272 pk sterke 2.0 TSI, een aangepaste variant van de 2.0 die een jaar eerder nog goed was voor 280 pk.