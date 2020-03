Volkswagen Arteon Shooting Brake praktisch plakkerloos

In augustus vorig jaar dook een opmerkelijk stukje tekst op in een persbericht van Volkswagen. Het merk meldde de komst van een nieuw model dat het omschreef als een shooting brake. We vermoedden destijds dat het zou gaan om een praktischer variant van de Arteon en die vermoedens werden niet veel later bevestigd toen de eerste foto's van die 'Arteon Shooting Brake' op internet verschenen. Op een nieuwe set spionagefoto's is Volkswagen's nieuwkomer nagenoeg zonder camouflerend stickerwerk te zien.

De 'Arteon Shooting Brake', een officiële naam is nog niet bekend, moet je in eigenlijk zien als de Variant van de Arteon, maar dan met een voor een stationwagen al relatief vroeg aflopende daklijn. Reken op een motorenpalet dat overeenkomt met dat van de reguliere Arteon en dat betekent dat ook deze nieuwe carrosserievariant beschikbaar zal zijn met een 190 pk sterke 2.0 TSI en met een 2.0 TDI die evenveel pk's mobiliseert. Of de 272 pk sterke 2.0 TSI, gecombineerd met 4Motion-aandrijving, ook beschikbaar komt, is vooralsnog onduidelijk. De reguliere Arteon was aanvankelijk met deze aandrijflijn beschikbaar, maar deze werd later uit de prijslijst weggestreept. Mogelijk krijgen we tijdens de IAA, die dit jaar in München plaatsheeft, meer te weten over het nieuwe lid van de Arteon-familie.