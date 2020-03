Volkswagen Arteon Shooting Brake vol in beeld

Afgelopen zomer doken de eerste hints naar de komst van een Volkswagen Arteon Shooting Brake op. Hoewel het op dat moment nog niet zeker was dat het daadwerkelijk om de Arteon ging, bleek begin dit jaar dat het toch echt zo was. Toen zagen we de Arteon Shooting Brake al een keer in zijn geheel, zij het op vage foto's. De ruimere variant van Volkswagens luxere en grote broer van de Passat is nu opnieuw volledig te zien. Op deze foto's, die we op Instagram tegenkwamen, zien we de nieuwkomer zowel van voren als van achteren.

Zoals ook de foto's van eerder dit jaar al lieten zien, is de Shooting Brake op de andere daklijn na grotendeels hetzelfde vormgegeven als de reguliere vijfdeurs. Het front en de verlichting voor en achter van de Shooting Brake vertonen ook geen opvallende nieuwigheden. Qua motorisering zal het model ongetwijfeld ook het bekende recept volgen, met een minimaal 190 pk sterke TSI of even sterke 2.0 TDI. Of er ook een R-versie van komt, valt nog te bezien. We mikken op een onthulling ergens in de loop van het jaar, mogelijk op de Autosalon van Parijs in september.