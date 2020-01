Gelekt: Volkswagen Arteon Shooting Brake

De reguliere Volkswagen Passat wordt ondertussen alweer even bijgestaan door de luxere Arteon, maar de Passat Variant had het rijk nog voor zichzelf. Tot binnenkort, want de Wolfsburgers werken hard aan een Arteon Shooting Brake.

Voordat zij zelf met de auto komen, belandt de auto onfortuinlijk op het wereldwijde web. Via Instagram komen wij namelijk deze gelekte foto’s van het model tegen. De auto is hoogstwaarschijnlijk in de fabriek op de gevoelige plaat gelegd en zodoende gelekt. Het recept lijkt heel duidelijk: de immense kontpartij van de reguliere Arteon wordt verhoogd waardoor er meer een stationwagen tevoorschijn komt. Aan de neus lijkt Volkswagen vrijwel niks te veranderen.

Het is daarnaast goed mogelijk dat er een opgehoogde versie van de Arteon Shooting Brake komt, want de zwarte stootrand rondom impliceert dat de auto hoger op zijn poten staat. Of dit ‘Allroad’-idee standaard is, wordt niet duidelijk.

Over de komst van de Shooting Brake wordt al even gespeculeerd nadat Volkswagen zich in een persbericht lijkt te hebben versproken. Eind augustus werd gesteld dat de productielijn in Emden voorlopig nog goed is voor de “Arteon, Passat Sedan en de ‘Shooting Brake’. Die laatste lijkt deze auto te zijn. Mogelijk wordt de auto in Genève onthuld.