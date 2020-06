Volkswagen Arteon en Arteon Shooting Brake schemeren door

Volkswagen staat aan de vooravond van de presentatie van de vernieuwde Arteon. In een laatste teaser laten de Wolfsburgers in de aanloop naar het grote moment nog een keer van zich horen.

In een korte, flitsende video komen delen van de blauwe en rode Arteon duidelijk in beeld. Net als bij de eerder gedeelde schets gaat dit om twee verschillende versies. Hierbij gaat het gelijk om het grootste nieuws dat op ons staat te wachten: het gamma van de Arteon wordt uitgebreid met de Shooting Brake. Dat is in deze laatste video de blauwe. In vergelijking met de reguliere Arteon krijgt deze Shooting Brake een meer stationwagon-achtige kont. Die komt voor het eerst vrij duidelijk in beeld bij deze nieuwe video.

Zoals een schets al eerder liet zien, krijgt de Arteon een iets gewijzigde neus. Zo zal een ledstrip over de gehele neus doorlopen en krijgt de voorbumper andere lijnen en vakken. Op motorisch vlak is het heel goed mogelijk dat de Arteon kennismaakt met Volkswagens nieuwste e-TSI-motoren. Wellicht zit er ook een plug-in-variant in het vat en het is niet ondenkbaar dat Volkswagen eindelijk een echte R-versie aan het Arteon-gamma toevoegt.

Morgen wordt alles bekend. Dan volgt namelijk de officiële onthulling.