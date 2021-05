Nieuwe motoren voor Seat Leon Sportstourer

De Seat Leon Sportstourer is net als de Hatchback met diverse motoren verkrijgbaar. Zo kon je de Spaanse stationwagon al bestellen met een 90 pk 1.0 TSI, een 1.5 met 130 pk, een 150 pk sterke 1.5 TSI en met een 150 pk mild-hybride 1.5 eTSI. Daarnaast leverde Seat 'm al met een 150 pk sterke 2.0 TDI-dieselmotor én als 204 pk plug-in hybride. Het motorengamma van de Hatchback was echter tot nu toe iets uitgebreider. Seat trekt het leveringsgamma nu gelijk en dat betekent dat de Nederlandse prijslijst van de ruimste Leon wordt aangevuld met drie motoren.

Per direct is de Sportstourer met een 110 pk sterke 1.0 TSI te bestellen, een geblazen driecilinder benzinemotor die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. De 1.0 TSI is verkrijgbaar in combinatie met de uitvoeringen Style, Style Business Intense, FR en FR Business Intense. Zijn vanafprijs bedraagt € 30.250. Daarnaast is er nu nu de mild-hybride 1.0 eTSI, die tevens 110 pk levert maar voorzien is van onder meer een starter-generator en een DSG-automaat met zeven versnellingen. Ook deze 1.0 eTSI is verkrijgbaar in combinatie met de uitvoeringen Style, Style Business Intense, FR en FR Business Intense. De vanafprijs van de Sportstourer 1.0 eTSI bedraagt € 32.800.

En dan is er nog een nieuwe dieselmotor. De 150 pk 2.0 TDI krijgt namelijk een 115 pk 2.0 TDI onder zich. Waar de 150 pk zelfontbrander altijd een DSG7-automaat heeft, is de zwakkere dieselversie altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Seat levert de 115 pk 2.0 TDI in de Leon Sportstourer alleen in combinatie met uitrustingsniveau Style Business Intense. Zijn vanafprijs bedraagt € 34.350.