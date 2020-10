Vijf 'vergeten' hot hatches voor minder dan 8.000 euro

Door de jaren heen zijn hot hatches alsmaar krachtiger en sneller geworden. De eerste Golf GTI - toch wel de pionier op dit gebied - leverde in 1976 110 pk. Inmiddels levert zelfs een Polo GTI al 200 pk. De nieuwe Toyota GR Yaris, die in hetzelfde segment opereert, doet daar met 261 pk nog eens een schepje bovenop. Bizar natuurlijk voor zo'n compacte auto. Toyota levert voor het eerst sinds tijden weer een écht snelle hatchback. In dit deel van de occasionmarkt zijn er eigenlijk twee opties die meteen voor de hand liggen: de Volkswagen Polo GTI en de Renault Clio Sport. Uiteraard is er veel meer keuze dan alleen die twee. Wij hebben met een budget van €8.000 vijf hot-hatches uit het B-segment op de occasionmarkt gevonden die wellicht minder voor de hand liggen, maar daarom zeker niet minder leuk zijn.

1. Toyota Yaris TS - €5.500

Ja, eigenlijk heeft de Yaris TS te weinig vermogen om aangemerkt te kunnen worden als een 'hot hatch'. Onder de kap huist een atmosferische 1,8-liter viercilinder met 135 pk en 173 Nm koppel. Hij mag toch in het lijstje omdat de GR Yaris min of meer de aanleiding voor dit stukje vormde. In vergelijking met de rest komt hij zo'n 40 pk tekort om echt mee te kunnen doen. Eigenlijk concurreert hij meer met de Swift Sport. Daarnaast is de Toyota ook niet écht sportief te noemen. De Yaris TS komt nog uit een tijdperk dat Toyota vooral gericht was op het bieden van degelijkheid en betrouwbaarheid, niet zozeer op rijplezier. Topman Akio Toyoda heeft onder het credo 'no more boring cars' echter een heel offensief aan auto's gelanceerd om daar verandering in te brengen. De nieuwe 'Gazoo Racing' Yaris en Supra zijn daar voorbeelden van. De Yaris TS is minder extreem, maar wel met afstand de goedkoopste auto in ons lijstje, zowel in de aanschaf als het gebruik. Veel risico zal je er niet mee lopen en afschrijven doen ze ook niet echt meer. Met name de automaat van de XP90, zoals deze generatie van de Yaris intern wordt aangeduid, geeft problemen. Daar heeft de TS dankzij z'n handbak gelukkig geen last van. Dit exemplaar heeft ruim 160.000 km gelopen, maar oogt nog bijzonder netjes.

2. Peugeot 206 RC - €6.495

Volgens sommige puristen is de 205 GTI de laatste écht leuke Peugeot die door de Fransen in elkaar is geschroefd. In 1999 kwam de 138 pk sterke 206 GTI op de markt, maar het publiek ontving die variant wat lauwtjes. De GTI had maar weinig onderscheidende elementen ten opzichte van de 206 XS. In 2003 kwam er een snellere variant van de 206 op de markt: de RC. Deze beschikt nog steeds over een atmosferische 2,0 liter viercilinder, maar dan nu met 177 pk en 202 Nm koppel. Het hogere vermogen wordt onder meer bereikt door onder meer een aangepast spruitstuk. Daarnaast heeft de RC speciale sportstoelen in het interieur en is het tellerhuis gehuld in leder. Vergeleken met de Renault Clio Sport is de 206 RC een ondergeschoven kindje. De Clio is namelijk nog nét even wat sportiever en is over het algemeen geliefder op de markt. Dat maakt echter wel dat de 206 RC ook meteen voordeliger is in de aanschaf. Bovendien rijdt hij nog steeds erg leuk en voelt hij behoorlijk rap aan. Ondergetekende heeft er ook eentje op de oprit staan. Problemen bij de 206 zijn vooral van elektronische aard, de motor is - mits goed onderhouden - behoorlijk betrouwbaar. Dit zwarte exemplaar heeft een vrij lage kilometerstand en ziet er op het oog nog origineel uit.

3. Skoda Fabia RS - €7.999

Denk je aan een 'hot hatch', dan denk je zeker niet meteen aan een Skoda. In essentie is de Skoda Fabia RS onderhuids een Polo GTI van de vijfde generatie. Hij werd geleverd van 2010 tot en met 2014 en had dezelfde 1.4 TSI met 180 pk en 250 Nm koppel onder de kap. Deze krachtbron was voorzien van zowel een turbo als een supercharger. In de Fabia RS is hij altijd gekoppeld aan een zeventraps DSG. De sportieve Fabia is te herkennen aan een agressievere voorbumper, 17-inch wielen met daarachter rode remklauwen en een diffuser met dubbele uitlaat. In het groen met contrasterend zwart dak oogt hij allerminst saai. Wel is het oppassen geblazen met de motor. De 1.4 TSI staat bekend om zijn hoge olieverbruik, waarbij in sommige gevallen de complete motor vervangen moet worden. Vanaf 2012 werd het iets beter, maar nog steeds dient hier goed naar gekeken te worden bij aanschaf. Verder is ook de DSG een duur onderdeel om te vervangen. Dit exemplaar heeft ruim 207.000 km gelopen en valt nèt binnen het budget.

4. Seat Ibiza Cupra Bocanegra - €7.409

Wanneer je de Skoda toch nog wat te suf vindt ogen, biedt de Seat Ibiza Cupra Bocanegra uitkomst. De strak gelijnde Ibiza oogt een stuk sportiever dan de Fabia, alleen lever je door de drie deuren in praktisch opzicht uiteraard wel wat in. 'Bocanegra' is letterlijk vertaald vanuit het Spaans 'zwarte mond', dat duidelijk blijkt uit de voorkant van de Cupra. Het lijkt op het eerste gezicht inderdaad alsof je in één groot gapend gat zit te kijken. Verder is de centraal geplaatste uitlaat in de achterbumper een leuk detail waarmee de Cupra zich onderscheidt van de Ibiza FR. Aangezien de aandrijflijn hetzelfde is als bij de Fabia, komen dezelfde problemen ook terug bij de Ibiza Cupra. Ook op de Seat was overigens geen handbak leverbaar. Dit geïmporteerde exemplaar komt uit 2010 en heeft nèt geen 175.000 km achter zijn kiezen. Gezien het olieverbruik en het feit dat met dit soort auto's doorgaans niet langzaam wordt gereden, kan een aankoopkeuring wellicht geen kwaad.

5. Opel Corsa OPC - €7.945

Opel doet nu weinig meer met het OPC-label, maar door de jaren heen is er best een aantal leuke sportieve modellen uit Rüsselsheim komen rollen. De Corsa OPC is er één van. In 2007 kwam hij op de markt, met een vermogen van 192 pk en 266 Nm koppel was het absoluut geen kinderachtige jongen in hot hatchland. Toch heeft de OPC qua populariteit altijd onder gedaan voor de GTI's van deze wereld. Qua uiterlijk is de Corsa OPC behoorlijk onderscheidend. De voorbumper is voorzien van een splitter en extra 'kieuwen' aan de zijkant, de sideskirts zijn dikker en in de achterbumper zit een grote diffuser met een driehoekige centraal geplaatste uitlaat. In het interieur zijn onder meer Recaro-stoelen en aluminium pedalen gemonteerd. Dit exemplaar is verder voorzien van aangepaste wielen, lijkt verlaagd te zijn en het Opel-logo op de kofferklep is eraf gehaald. De Corsa OPC is relatief betrouwbaar, maar pas er wel goed op dat hij niet is afgeragd en het onderhoud correct is uitgevoerd, zoals dat natuurlijk voor iedere auto in deze lijst geldt. De turbo kan namelijk nog wel eens problemen geven.