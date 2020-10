Toyota GR Yaris krijgt mogelijk nóg extremere versie

De GR Yaris is in elk opzicht een ronduit bizarre en bijna onnodig krachtige hot-hatch. Je zou denken dat Toyota met die sportversie wel het maximale uit de nieuwe Yaris heeft geknepen, maar een op de Nürburgring-Nordschleife gekiekt testexemplaar van de GR Yaris wijst erop dat de limiet misschien toch nog niet bereikt is.

De begin dit jaar gelanceerde Toyota GR Yaris is een regelrechte extremist. De compacte hot hatch is met zijn 261 pk en 360 Nm sterke 1.6 tot de tanden toe bewapend met de krachtigste driecilinder benzinemotor die ooit in een straatauto is geleverd. Dat alles is verpakt in een heftig uitgebouwde driedeurs carrosserie, terwijl de reguliere Yaris in Europa eigenlijk alleen als vijfdeurs is te krijgen. Op de Nürburgring-Nordschleife is een ingepakt testexemplaar van een Yaris gesnapt die doet vermoeden dat het krachtoffensief niet ophoudt bij de GR Yaris.

Het gekiekte testmodel lijkt in eerste instantie 'gewoon' een GR Yaris te zijn, maar niets is minder waar. Bovenaan de achterzijde zien we namelijk een immense achtervleugel, die stukken groter is dan het exemplaar achterop de reeds bekende GR Yaris. Daarbij is ook het van nature al uitbundige GR-bumperwerk aan de voorzijde verder volgehangen met aerodynamische extraatjes.

Het is onduidelijk wat Toyota hier precies aan het testen is. Mogelijk bereidt het merk een raceversie van de GR Yaris voor, maar het is ook zeker mogelijk dat het merk met een nóg heftigere versie van de Yaris komt. Die zou zomaar onder het GRMN-label van het merk gehangen kunnen worden. In hoeverre Toyota nog meer vermogen uit de hitsige driecilinder kan persen, valt nog te bezien. Dat er meer dan 261 pk in zit, bewijst de versie van de GR Yaris die Toyota in Japan verkoopt. In Toyota's thuisland stampt de GR Yaris namelijk 272 pk en 370 Nm naar de voorwielen. Leuk weetje: in Japan verkoopt Toyota ook een uitgebouwde driedeurs GR Yaris met een bescheiden 120 pk en 145 Nm sterke 1.5. We wachten het met spanning af.