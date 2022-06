'Vijf procent minder verkeer kan structurele files oplossen'

In de tijden van lockdowns en thuiswerken waren de traditionele ochtend- en avondspits zo goed als verdwenen. Het thuiswerken maakte uiteraard een groot verschil. Nu 'we weer naar kantoor mogen', zijn de structurele files echter weer gewoon terug. Jorn de Vries van Flitsmeister vergelijkt in de podcast 'ExpertCast' van ANP de huidige situatie met die van tijdens corona: "Er was (tijdens corona, red.) niet per se minder verkeer dan daarvoor, het was alleen veel beter verspreid. Dat zien we nu nog steeds wel een beetje, maar we zien nu ook echt wel weer die klassieke pieken in de ochtend en zeker in de middag volop terugkomen. Dat wijst er toch op dat we weer een beetje met kuddegedrag tussen half acht en half negen in de auto stappen in de ochtend en in de middag dat ook gewoon weer lekker collectief doen."

Zonde, zo vindt De Vries, want met een beetje aanpassing hoeven de spitsen echt niet meer zo erg te zijn als vóór corona. Daaraan hebben we tijdens corona kunnen proeven met het thuiswerken. Het 'hybride werken' van mensen die wel eens naar kantoor gaan, moet slimmer: "Er zijn te veel mensen op hetzelfde moment op het asfalt. 'Moet ik op dit moment echt de weg op?', is de vraag die iedereen zichzelf moet stellen op het moment dat hij overweegt de auto in te stappen. Zeker tussen zeven uur en negen uur 's ochtends. Als die vraag met 'nee' kan worden beantwoord, vertrek dan iets later", aldus De Vries. Daar hoort volgens hem ook een stukje verantwoordelijkheid van werkgevers bij. "Als die niet per se van hun mensen verwachten dat ze van negen tot vijf op kantoor zitten, dan denk ik dat je al heel veel flexibiliteit biedt om het anders te doen."

De Vries is van mening dat een klein beetje gedragsverandering al een groot verschil kan maken voor de situatie op de weg. De topman van Flitsmeister hangt zelfs een concreet percentage verkeersvermindering aan het oplossen van het structurele fileprobleem: "We hebben maar een kleine hoeveelheid mensen nodig om de angel eruit te halen, zodat het fileprobleem een stuk draaglijker is. Volgens ons inzicht zou vijf procent voldoende zijn om structurele spitsen weg te kunnen halen. Dat zou betekenen dat als we allemaal gewoon één dag in de week thuiswerken, we een heel eind moeten kunnen komen."