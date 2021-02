Zeven opvallende Seats Cupra van weleer

Men neme een willekeurig model van Seat en garneert dit met een flinke dosis Spaanse pepers. Dat is wellicht hoe je de Cupra-modellen het beste kunt omschrijven. In 2018 kwam Cupra als losstaand merk naast Seat te staan, maar daarvoor was het cv al meer dan rijkelijk gevuld. Dit zijn vijf bijzondere modellen uit de geschiedenis van Cupra.

Seat Ibiza GTI Cupra: het begin

De tweede generatie van de Seat Ibiza verscheen in 1993 op het toneel. Dit was de eerste Ibiza die volledig onder de hoede van Volkswagen was ontwikkeld. Volkswagen wilde Seat als de sportieveling van het concern in de markt zetten en in 1996 kwam in dat kader de Ibiza GTi Cupra op de markt. Een atmosferische 2,0-liter viercilinder met 150 pk en 180 Nm koppel zorgde voor de nodige spierkracht. Van buiten was hij voornamelijk te herkennen aan de ‘Cupra’-bestickering op de voorspatborden en de dakspoiler. Bij de facelift van de Ibiza in 1999 verdwenen de letters ‘GTi’ en ging hij alleen nog als Cupra door het leven. De atmosferische tweeliter moest plaats maken voor een 1,8-liter viercilinder turbo met 156 pk. In 2001 kwam er ook nog een extra rappe Cupra R met 180 pk.

Seat Leon 1M 2.8 VR6 Cupra 4

Bij de Leon 1M was het aantal Cupra-versies aanzienlijk te noemen. In eerste instantie kwam eind 2000 de Leon Cupra 4 op de markt. Net als de gisteren onthulde Formentor VZ5 had deze versie van de Leon meer cilinders dan het reguliere model: onder de kap ligt een 2,8-liter VR6 met 204 pk en 270 Nm koppel. In combinatie met de vierwielaandrijving zorgde dat voor een sprint naar de 100 km/h in 7,3 seconden en een topsnelheid van 235 km/h. Daarboven kwam vanaf 2002 de Cupra R te staan, die in eerste instantie met 210 pk en later met 225 pk op de markt kwam. Ondanks het hogere vermogen en lagere gewicht was de Cupra R niet heel veel sneller dan de Cupra 4, mede door het ontbreken van vierwielaandrijving. Vanaf 2002 ging de Cupra 4 overigens als Topsport 4 door het leven.

Seat Cordoba Cupra

Inmiddels is de Seat Cordoba dood en begraven, maar lange tijd was het een belangrijk model voor Seat. Hij was er als sedan, stationwagon en coupé. Toen de Cordoba in 1999 een facelift kreeg, kwam de coupé er ook als Cupra. Het recept is bekend: de Cordoba kreeg dikkere bumpers, een dubbele uitlaat en een spoiler op het kofferdeksel aangemeten. Onder de kap ligt een 156 pk sterke 1.8 viercilinder turbo. Uiteraard mocht de Cordoba wat vermogen betreft niet in het vaarwater van de duurdere Leon komen. Niettemin waren de prestaties ronduit prima: de kleine coupé tikt na 7,9 seconden de 100 km/h aan en stuift door tot 218 km/h. Daarna draaide Seat de kleine sportcoupé de nek om, want van de tweede generatie Cordoba kwam geen Cupra meer.

Seat Ibiza 1.9 TDI Cupra

Tegenwoordig is de Ibiza alleen nog maar te krijgen met een 1.6 TDI, maar ooit was dat anders. De 1.9 TDI in de derde generatie van de Ibiza was er zelfs als Cupra! Qua prestaties deed de afgetrainde zelfontbrander nauwelijks onder voor zijn evenknie op benzine. Met 160 pk en 330 Nm koppel tikte de diesel in 7,6 seconden de 100 km/h aan, terwijl de 180 pk en 245 Nm sterke benzine daar 7,3 seconden over deed. Met een topsnelheid van respectievelijk 220 km/h en 229 km/h was de diesel iets eerder buiten adem, maar dat verschil mag eigenlijk geen naam hebben. Het gemiddeld verbruik van de diesel lag met 5,4 liter op 100 kilometer bovendien een stuk lager. Op het gebied van uiterlijk vertoon hoefde de diesel zich ook niet te schamen: een grote honingraatgrille in de voorbumper, donkergrijze 17-inch wielen en de letters ‘Cupra’ op de achterklep gaven aan dat dit niet zomaar een 13-in-een-dozijn dieseltje was.

Seat Leon Cupra 310

Ook voor de tweede generatie Leon, de 1P, trok Seat het Cupra-blik vol open. Na de facelift in 2009 kwam er een Cupra R met 265 pk, maar dat was niet de meest heftige versie. Die eer was voorbehouden aan de door Abt gekietelde Cupra 310 met, jawel, 310 pk en 425 Nm koppel. De 2.0 TFSI liet al dat geweld los op de voorwielen, overigens zonder sperdifferentieel. Dat resulteerde in een sprint naar de 100 km/h in 5,7 seconden en een topsnelheid van 259 km/h. Deze versie was overigens bijzonder gelimiteerd, want importeur Pon leverde slechts 100 exemplaren van de Cupra 310, speciaal voor de Nederlandse markt. In uiterlijk opzicht was de meest heftige Cupra nauwelijks onderscheidend van zijn minder bedeelde broertje. Alleen de 310-sticker op de kofferbak verraadde zijn prestatiepotentieel.

Seat Ibiza Cupra Bocanegra

In 2008 liet Seat op de Salon van Genève de SportCoupé Bocanegra zien, een concept-car die uiteindelijk een behoorlijk concrete voorbode bleek te zijn voor de Ibiza Cupra. ‘Bocanegra’ betekent letterlijk ‘zwarte mond’ in het Spaans. Wanneer je naar het smoelwerk van de auto kijkt hoef je niet lang na te denken waar die naam vandaan komt. De uiteindelijke Ibiza Cupra kwam er ook als Bocanegra en vertoonde veel gelijkenissen met de concept car. Aan het motorvermogen van de 180 pk sterke 1.4 TSI veranderde er niets, maar met name door het zwarte vlak in de voorbumper lijkt het net alsof de Ibiza je met huid en haar wil verslinden. Andere details waar je hem aan kunt herkennen zijn de zwarte spiegels, de ‘Bocanegra’-letters op de kofferbak en de rode stiksels en Bocanegra-logo’s in het interieur. Opvallend genoeg was deze generatie van de Ibiza Cupra alleen leverbaar met de DSG-automaat.

Seat Leon Cupra R

In 2018 kwam er een einde aan het Cupra-label in combinatie met de merknaam Seat. Cupra leeft nu namelijk voort als losstaand merk. De Seat Leon Cupra R was de laatste Seat die de letters Cupra mocht dragen. De Cupra R onderscheidde zich door de koperkleurige details op zowel het exterieur als interieur. Ook de wielen zijn in die kleur gespoten. Daarnaast kreeg hij een koolstofvezel voorsplitter, dakspoiler en diffuser. Ook zit er een sportuitlaat onder met twee ronde eindpijpen. De 2.0 TSI bleef met 300 pk ongewijzigd en in Nederland is de Cupra R alleen geleverd met de DSG. De hatchback heeft voorwielaandrijving, in de ST drijft de vierpitter alle vier de wielen aan. Zeldzaam zal hij altijd blijven, want van zowel de hatchback als de ST zijn slechts 799 exemplaren gebouwd.