Vijf avontuurlijke stationwagens voor minder dan 15.000 euro

Wie graag het hele gezin en een berg bagage meeneemt buiten de gebaande paden, hoeft echt niet alleen naar SUV's te kijken. In de loop der jaren kwamen diverse merken met vierwielaangedreven stationwagens. Terreinwaardigheid in een niet overdreven lomp jasje. Hoewel het hier in Nederland nooit geweldig aansloeg, is er op de tweedehandsmarkt nog het één en ander aan leuk spul te vinden. We doen een greep uit het aanbod onder de € 15.000, om het nog een beetje binnen de perken te houden. Mocht je écht per se toch een Octavia Scout willen, dan is deze wat duurdere misschien wel wat.

Seat Altea Freetrack

Is het een stationwagen, is het een MPV, is het een SUV? Deze Seat Altea Freetrack hangt er weliswaar een beetje tussenin, maar gaat officieel door het leven als stationwagen. Met z'n dikke kunststof wielkastranden en dito bumpers is het een auto die in ieder geval een hele klap dikker oogt dan de gewone Altea. Alleen uiterlijk vertoon is het niet, want vierwielaandrijving en een aardige berg ruimte onder de koets zorgt ervoor dat je hier echt niet zomaar vast mee komt te staan. Ook nog eens voor een schappelijk prijsje te koop.

Subaru Legacy Touring Wagon

Is de Altea je iets teveel een vreemde eend in de bijt, dan is deze Subaru Legacy een wat smaakvoller alternatief. De Legacy hoeft niet zo nodig dik te doen, want eigenlijk verraadt alleen het feit dat-ie wat hoger op z'n wielen staat dat je hier prima mee uit de voeten kan als het asfalt ophoudt. De soepele 2,5-liter boxermotor zorgt ervoor dat je altijd voldoende koppel voorhanden hebt om jezelf uit benarde situaties te krijgen. En als er één merk is waar je voor vierwielaandrijving aan het juiste adres bent, dan is het Subaru wel.

Volvo V70 XC

Hoe kon het ook anders dan dat er een V70 Cross Country in dit lijstje staat? De ultieme ruime stationwagen, comfortabel, een lekker smeuïge vijfcilinder onder de kap en dat in combinatie met vierwielaandrijving. Oké, het uiterlijk verraadt dat het inmiddels toch stiekem al een wat oudere auto is, maar als dat je écht tegenhoudt, is ook z'n opvolger nog het overwegen waard. Dat is misschien nog wel de meest vertegenwoordigde vierwielaangedreven stationwagen op (en naast) de Nederlandse wegen.

Audi A4 Avant Allroad

Net als de gewone Volvo V70 is de Audi A4 Avant van zichzelf niet direct een auto die je associeert met modderpaden, maar toch trok ook deze stationwagen ooit z'n bergschoenen aan. Zeker deze grijze A4 Avant Allroad is ideaal voor de avontuurlijk ingestelde man of vrouw die doordeweeks met dezelfde auto ook nog een beetje serieus voor de dag wil komen. De dikke kunststof randen en skidplates maken duidelijk dat je in het weekend wel eens in het bos te vinden bent, maar je staat er op een dinsdagmiddag op het parkeerterrein van je werk niet mee voor gek.

Peugeot 508 RXH

Heb je echt zin om helemaal alternatief bezig te zijn, kijk dan zeker eens naar deze Peugeot 508 RXH. Net toen diverse merken de nichemarkt voor avontuurlijke stationwagens vaarwel begonnen te zeggen, zag Peugeot haar kans schoon. Het is misschien een wat bijzondere combi, de braaf gelijnde koets van de 508 SW hoog op z'n poten en met dikke kunststof en stalen randen, maar misschien is het wel helemaal je smaak. Het is ook nog eens een hybride, dus ondanks z'n vierwielaandrijving ben je niet al te dorstig op pad.