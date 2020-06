Dit is de nieuwe Skoda Octavia Scout

De nieuwe Skoda Octavia zag eind vorig jaar het levenslicht en is inmiddels al leverbaar in Nederland. Wie denkt dat daarmee voorlopig het grote nieuws over de middenklasser wel weer even achter de rug is, heeft het mis. In maart onthulde Skoda immers de Octavia RS en vandaag komt daar weer een variant bij: de Scout. Die gaat helaas wel aan onze neus voorbij, zo laat de Nederlandse importeur weten in een reactie aan AutoWeek.

Net als voorheen gaat het hier niet zomaar om een pakketje met wat avontuurlijke aankleding voor de Octavia Combi. Natuurlijk zorgen de kunststof randen, skidplates en de 15 mm hogere stand ervoor dat de Scout optisch onderscheidend is ten opzichte van een reguliere Octavia Combi, maar de Scout moet daadwerkelijk zijn wat ruigere voorkomen eer aan kunnen doen als het asfalt ophoudt. De Scout is, net als voorheen, immers weer vierwielaangedreven. Wie het liever toch wat eenvoudiger houdt en vooral het stoerdere uiterlijk leuk vindt, kan er nu voor het eerst ook voor kiezen om de Scout met louter voorwielaandrijving te bestellen.

Skoda zet bekende motoren op de internationale bestellijst. Wie voorwielaandrijving voldoende vindt, kan gaan voor de 1.5 TSI met 150 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Met 7-traps DSG is-ie er ook, in dat geval doet de even sterke 1.5 TSI met mild-hybrid techniek dienst onder de kap. Met vierwielaandrijving is er de keuze uit de 190 pk sterke 2.0 TSI, dieselrijders kunnen gaan voor de 150 pk en 200 pk sterke 2.0 TDI. Al deze 2-liters hebben de DSG-automaat aan boord. Zoals gezegd zijn er geen plannen om de Octavia Scout in Nederland te leveren.