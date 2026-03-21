Genesis is gearriveerd in Europa. De modellen staan vast , de dealers zijn geselecteerd , dus het premiummerk van Hyundai kan los. Opnieuw een poging vanuit het Verre Oosten om de Europese premiummarkt te penetreren. Hoe denkt Genesis dat zij kans van slagen hebben? Daarover spreken we met de directeur van Genesis in Europa, de Duitser Peter Kronschnabl.

Kronschnabl (man rechts op de foto onder) was de afgelopen jaren bij BMW verantwoordelijk voor de verkoop in groeimarkten. Hij zegt dat het hoog tijd werd om Genesis naar Nederland te halen: "Als je zaken wilt doen in Europa, kun je niet zeggen: ‘Ik doe het maar in drie landen'. Omdat Europa uit zo veel meer landen bestaat. Bovendien is het belangrijk dat je je klanten ook service kunt bieden buiten hun eigen land. Europese automobilisten, Nederlanders en Duitsers in het bijzonder, trekken vaak eropuit met hun auto en gaan graag over de grens.’’





In de VS is Genesis al jaren een groot merk, net als Lexus. Maar in Europa zien we dat Lexus hier helemaal niet zo groot is als in de VS. Bent u niet bang dat het lastig wordt?

"In de VS verkoopt Genesis inderdaad bijna 90.000 auto’s per jaar. Ik ben niet bang dat het lastig wordt; ik zie het als een kans. Allereerst is het belangrijk om naamsbekendheid te creëren. Want bijna niemand kent Genesis hier. En met al die nieuwe spelers op de Europese markt raken mensen waarschijnlijk de kluts kwijt: is dat Genesis een Chinees merk, een Koreaans merk, wat is het eigenlijk? Daar gaan we aan werken, met marketing, pr en onze dealers. Ook belangrijk: de auto's die wij hier gaan verkopen zijn mede voor Europa ontworpen en ontwikkeld. Ze sluiten aan bij de mentaliteit van de Europese klant. Andere premium merken die eerder de Europese markt probeerden te betreden, kwamen met auto’s die nooit echt voor Europa waren ontwikkeld."

U bedoelt Lexus?

"Ik noem geen namen. Maar Europeanen houden niet van allemaal knoppen en glimmende franje in auto's. Die houden van eenvoud. Typisch Europees zijn ook hoogwaardige materialen en gebruiksgemak. Als je voor het eerst in een Genesis stapt, voel je je meteen thuis. Het overkwam mij ook. Dingen die ik kende van andere premium merken – en ik zit al 30 jaar in de premiumbranche – kon ik gewoon toepassen. Neem bijvoorbeeld de stoelverstelling; ik hoefde er niet eens over na te denken."

U denkt de huidige rijders van een Mercedes, BMW of Audi over de streep te kunnen trekken?

"Stap in een Genesis en je ervaart een heel ander kwaliteitsniveau. Daar ben ik van overtuigd. Als je zo’n auto binnenstapt en de materialen voelt en aanraakt, denk je: hm, normaal gesproken moet je veel meer betalen voor deze kwaliteitsmaterialen. Bij Genesis is het standaard."

Dus uw auto’s gaan minder kosten dan die van andere premium merken?

"We zijn niet per se goedkoper dan de concurrentie, maar je krijgt meer waar voor je geld."

Nissan heeft het ook geprobeerd, met Infiniti. Dat luxemerk is vergelijkbaar met Genesis, maar mislukte in Europa. En Cadillac, het premiummerk van het Amerikaanse General Motors, mislukte ook. Hoe gaat u zo’n zelfde ondergang voorkomen?

"Als je meteen te veel op grote aantallen inzet, gebeurt precies hetzelfde als bij sommige andere merken is gebeurd. Je moet dan kortingen geven en dat is geen auto’s verkopen, maar weggeven. De fabrikant, noch de dealer houdt dat vol op lange termijn. Je verdwijnt uiteindelijk van de markt, omdat je het je niet kunt veroorloven. Wij hebben ambitie en willen groeien, maar op een duurzame en winstgevende manier."

Wat zijn eigenlijk uw verwachtingen van Genesis in Nederland in vergelijking met andere Europese landen?

"Zeker niet slechter dan elders. Ik weet uit eigen ervaring dat Nederlanders een zeer goede smaak hebben. Daarbij is het marktaandeel van elektrische auto’s in Nederland heel groot. Ik denk dat Nederland een van onze sterkste markten voor volledig elektrische auto's in Europa kan worden. Als we daar later ook nog hybrides aan toevoegen, worden we wellicht nog groter.

Maar Nederland heeft ook meer Chinese merken dan de meeste andere Europese landen. Xpeng, Nio, BYD, ook die vechten mee in het premiumsegment. Dus de concurrentie zal hevig zijn.

"Klopt, en er komen nog meer premium merken uit China aan. Maar het is de vraag hoeveel daarvan uiteindelijk zullen blijven. Want ik geloof niet dat iedereen het zal overleven. Dus, laat ze maar komen. Ja, die Chinese merken zijn goedkoper. Maar kunnen zij ook bieden wat wij bieden? Ik betwijfel het. Wij hebben kwaliteit en expertise in huis. Bovendien hebben we al een gevestigd servicenetwerk dankzij de Hyundai-dealers. Al beperken we Genesis op dit moment nog tot twee dealers: in Rotterdam en in Amsterdam. Hoe dan ook, ik houd van competitie. Omdat concurrentie je veel sterker maakt. We moeten scherp blijven, nadenken en het beter doen. Ik heb 30 jaar gewerkt bij een bedrijf (BMW, red.) met een grote concurrent (Mercedes-Benz, red.). We keken dagelijks naar wat zij deden en wat wij anders moesten doen. Daar ben ik in getraind. Ik zeg tegen onze mensen: concurrentie maakt ons sterker, zolang je het maar serieus neemt en niet opgeeft. Want je kunt er ook van leren."