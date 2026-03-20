Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

Genesis Electrified G80: aanval op BMW i5 vanaf €74.000

Gestrekt en luxueus

Genesis Electrified G80
Lars Krijgsman
Van de drie elektrische modellen waarmee Genesis zijn tanden in de Nederlandse markt zet, is deze Genesis Electrified G80 de enige die geen SUV is. Maar het is wel een elektrische sedan waarmee de Koreanen de strijd aangaan met onder meer de Audi A6 e-tron en BMW i5. We weten nu wat de elektrische G80 minimaal kost.

Net als de Electrified GV70 is de Genesis Electrified G80 een elektrische versie van een model dat er ook met verbrandingsmotoren is: de G80. De huidige Genesis G80 is een nazaat van de Hyundai Genesis, een luxe zakensedan uit de tijd dat Genesis nog geen separaat merk was. De huidige generatie G80 werd in 2020 geïntroduceerd in thuisland Zuid-Korea en was er aanvankelijk enkel met benzine- en dieselmotoren. De elektrische variant debuteerde in 2021. Die elektrische Genesis Electrified G80 komt nu eindelijk naar Nederland en kost minimaal €74.200.

In de Genesis Electrified G80 tref je onder meer dit 27-inch display.

De Genesis Electrified G80 is 5,14 meter lang, heeft een wielbasis van 3,14 meter en is uitgerust met een flinke accu. In tegenstelling tot de GV60 en Electrified GV70 heeft hij geen 84-kWh accu, maar een 94,5-kWh exemplaar in zijn bodem. Dat pakket levert een actieradius op van 570 kilometer. Snelladen kan met 350 kW. De auto zoemt dankzij 370 elektro-pk's vanuit stilstand in 4,9 seconden naar de 100 km/h en haalt een topsnelheid van maximaal 225 km/h.

11 Bekijk reacties
Genesis Genesis G80 Elektrische Auto

Lezersreacties (11)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.