Genesis benoemt Nederlandse dealers

Hyundais luxemerk Genesis komt dit jaar naar Nederland. Daar horen dealers bij en de eerste showroom zal nog dit kwartaal openen.

Zeeuw & Zeeuw en Broekhuis, allebei al bekend met Hyundai, zijn de ‘introductiepartners’ van Genesis voor de Nederlandse markt. Zeeuw & Zeeuw is actief in Zuid-Holland, Utrecht en Brabant (nee, niet in Zeeland) en Broekhuis in Midden- en Noord-Nederland. Samen zijn de twee dus tenminste in staat om de Genesis-showrooms een beetje over het land te verspreiden, al zal van een volledig dekkend netwerk voorlopig geen sprake zijn.

Broekhuis gaat met Genesis van start in Almere en hoopt vanaf maart klanten te kunnen ontvangen aan de De Strubbenweg 13 aldaar. Voor Zeeuw & Zeeuw komt de aftrap in Rotterdam, waar in het tweede kwartaal van dit jaar de deuren openen. In beide showrooms zul je drie elektrische modellen aantreffen. Genesis richt zich in Nederland namelijk volledig op elektrische aandrijflijnen en presenteert zichzelf dus met de GV60 en de elektrische versies van de grotere GV70-SUV en G80-sedan.