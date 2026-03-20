Een heus Genesis-offensief vandaag. Is de Genesis GV60 je te klein? Dan kun je straks je geld stukslaan op de grotere Genesis Electrified GV70. Dat is een elektrische SUV van iX3-formaat waarvan AutoWeek je nu meer specificaties én de Nederlandse vanafprijs kan melden.

De Genesis GV70 vindt eindelijk zijn weg naar Nederland. Het model draait ver buiten onze grenzen al een kleine zes jaar mee. In 2021 introduceerde Genesis daarvan een volledig elektrische versie: de Electrified GV70. Die elektrische variant komt nu naar Nederland. De elektrische Genesis Electrified GV70 heeft een vanafprijs van €65.400.

Voor dat geld krijg je een 4,72 meter lange SUV die in het segment valt van onder meer de BMW iX3, Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie en Volvo EX60. De Genesis Electrified GV70 heeft twee elektromotoren die samen 490 pk op de been brengen. In de bodem zit een 84-kWh accu en die levert de SUV een rijbereik op van 479 kilometer. Snelladen kan met 350 kW. Rap is hij ook, want hij snelt vanuit stilstand in 4,4 seconden naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 235 km/h.

Uitgebreide technische informatie volgt later.