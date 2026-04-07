Hyundais luxemerk Genesis is eindelijk in Nederland gearriveerd. Eén van de hier leverbare modellen is de elektrische G80, die 13 centimeter langer is dan het exemplaar dat wij eerder voor jullie hebben getest.

De Genesis G80 is zeker niet de grootste kanshebber van het Nederlandse Genesis-aanbod, maar wel een smaakmaker. De limousine is een mix van klassieke en moderne vormen en valt met zijn sierlijke, ranke vormen op in het hedendaagse autolandschap, ook al weet iedereen dat dat zeker geen garantie op succes is in deze door BMW, Audi en Mercedes-Benz gedomineerde markt.

De G80 die nu te koop is in Nederland, is 5,13 meter lang. Dat is heel flink, want zelfs de eveneens zeer forse BMW i5 (5-serie) is met 5,06 meter minder lang. De Genesis G80 is echter niet altijd langer geweest dan de huidige 5-serie. Toen de huidige generatie in 2020 elders op de wereld werd voorgesteld, was zijn lengte nog ‘maar’ 5 meter, plus of min 5 millimeter afhankelijk van de uitvoering. De elektrische G80 was aanvankelijk nauwelijks te onderscheiden van de brandstofgestookte versie, die in Nederland overigens niet leverbaar is.

De carrosserie van de EV was op wat details na dus exact gelijk aan die van de reguliere G80, maar dat veranderde toen in 2023 de gefacelifte G80 werd voorgesteld. Toen werd de elektrische versie met 13 centimeter verlengd, met grote gevolgen voor de beenruimte achterin én de carrosserievorm. De elektrische G80 van na de facelift heeft een lang achterportier. De auto lijkt daardoor van opzij wat minder vloeiend dan in het oorspronkelijke ‘korte’ ontwerp. Omdat Nederland de G80 nu pas krijgt en bovendien alleen in elektrische vorm, zal Genesis de korte G80 hier nooit officieel leveren.

Dat een limousine wordt verlengd, is op zich niet bijzonder. Dat dit echter in dit ‘5-serie-segment’ buiten China gebeurt echter wel. Bovendien geldt de verlenging tot op de dag van vandaag alleen voor de elektrische versie, die de extra centimeters wielbasis dan weer standaard heeft. Die unieke keuzereeks is vooral een gevolg van de montage van een grotere batterij, die fysiek meer ruimte inneemt en die extra centimeters tussen de wielen goed kan gebruiken. Met 94,5 kWh komt de elektrische G80 nu tot wel 570 kilometer ver, tegen 520 kilometer voor de pre-facelift versie die wij in 2023 al even konden rijden. In die auto ontdekten we ook waarom wat meer ruimte echt geen kwaad kan voor de G80, die door de plaatsing van dat accupakket een opmerkelijk hoge vloer en kleine bagageruimte heeft. Extra wielbasis kan onmogelijk dé oplossing zijn voor dat probleem, maar met meer beenruimte valt het probleem van die hoge vloer achterin wel minder op.

Overigens kreeg de G80 bij de facelift ook een totaal nieuw dashboard. De auto in onze test had nog een vrij klassieke opzet met een los touchscreen, nu is er een strakker geheel met twee aan elkaar gesmolten schermen. De elektrische en standaard ellenlange G80 kost hier minimaal €74.200.